De oficio reportero

LO BUENO

1. Siboldi es un ejemplo del buen llevar el proceso de un técnico. El charrúa comió sombra durante años, pero aprendió como pocos de las entrañas de nuestra Liga, tratando con jóvenes. Hoy el resultado es brillante.

2. Y mientras las plantillas más millonarias batallan para fortalecer su etiqueta de favoritas, en Torreón juega el mejor central que actualmente tiene la Liga Mx: Carlos Izquierdoz. Líder, crack, pieza de club campeón.

3. Hasta era necesario que América perdiera el invicto. Esas estadísticas, en su mayoría, terminan por convertirse en una falacia. El mazazo llegó a tiempo, para evitar escándalos y falsas expectativas en Liguilla.

4. En lo que el debate absurdo de si Tigres es o no un equipo grande continúa, este fin de semana fueron a calentar uno de los mayores congeladores del país: el estadio de Chivas. Eso, alguna estrellita debe merecer.

5. A Talavera no le va a alcanzar para ser el meta del Tri en el Mundial. Pero hubiera sido una injusticia histórica dejarlo fuera de la lista de los que irán a Rusia. Ya regresó, ahí se va a quedar, ahí DEBE estar.

LO MALO

1. Tan buena es la campaña de Hernán Cristante con Toluca que, bien lo sabe, es el título o se tendrá que ir. Son varias las temporadas de paciencia, de quedarse en la orilla y ya no hay de otra sopa.

2. Miguel Herrera sigue pagando caro los errores del pasado: NADIE habla de la actitud de barrio de Hernán Cristante, solo de la del técnico del América. Lo suyo es cadena perpetua, juicio eterno.

3. Cruz Azul no está en franca mejoría. Mienten los que lo aseguran. Eso de empatar en casa contra uno de los equipos más rastreros del momento, no hay manera de festejarlo. Es de pena, no de gozo.

4. En Pumas es lo que hay. Dependen de uno o dos de sus jugadores. De ahí pende no solo su temporada, sino también la desgastada ya etiqueta de “equipo grande”. Mucha responsabilidad para tan pocos.

5. A falta de 5 partidos para que acabe la temporada regular, Veracruz gana su primer juego como local... El chiste se cuenta solo. Ya que bajen la cortina.

