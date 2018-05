¿Correr solo o con equipo?

Ambas modalidades tienen efectos en ti. Correr solo te permite un encuentro contigo y posibilita una mayor introspección. Puedes escuchar tu cuerpo, puedes conectarte con tus temores y con tus anhelos. Te permite concentrarte mucho más en tu ritmo y tu velocidad, en el cansancio, en el dolor, en el calor de tu cuerpo, en tu postura, en el sonido de tus pisadas. Todo eso te ayuda a conocerte más e ir entrenando tu mente. Ese momento contigo puede también estimular tu creatividad. Hay quienes describen la experiencia de correr solo como hacer una meditación en movimiento. Otra ventaja es que puedes disfrutar más del paisaje o de la ruta, pues hay menos distractores. Por último, no te sientes presionado por ir con otros ni por tratar de ir a su paso y tú escoges a qué hora y dónde hacerlo.



Por otro lado, tener un equipo te permite motivarte de varias maneras. Cuando menos tienes ganas de correr, quedar con otros te ayuda a comprometerte y motivarte. Es una forma de platicar con amigos o de conocer a gente nueva. También te permite compartir consejos, experiencias, objetivos y todo eso hace de este deporte algo más divertido. Pueden hacer retos y proponerse sumar al mes una cierta cantidad de kilómetros; pueden reunirse para hacer ejercicios de fuerza, compartir distancias, compartir carreras. Es muy probable que tu familia y/o pareja o amigos no comprendan lo que sientes al correr. Es normal, no comparten tu pasión. En cambio, si tienes un equipo, ellos sabrán comprenderte en tu desesperación cuando tienes una lesión o cuando estás frustrado pues tus obligaciones no te han permitido tener tiempo para correr. Ellos sabrán que hay días que no estás motivado y podrán impulsarte esos días. Te ayudarán a cumplir tus metas. Juntos pueden descubrir nuevas rutas, nuevos espacios o compartir un delicioso desayuno como premio después del entrenamiento.



Disfruta de todas las ventajas de correr alternando tus entrenamientos. Corre con tu equipo, pero date la oportunidad de hacerlo a solas también.



ELENA BRAVO CENICEROS

Psicoanalista

@ElenaBravoC