Para don Carlos, mi gran amigo

Para algunos el hablar de táctica, de manejo de un equipo, a lo mejor pueden decir que era más de motivación, pero no es verdad. Era trabajador en la cancha, en los entrenamientos era el más exigente. No he conocido un técnico más exigente en la preparación de un equipo, como Carlos Miloc.

Y tenía una lectura de juego impresionante, como no le he conocido a nadie. Alguien que preveía el partido, lo visualizaba muy bien, antes dé, pero sobre todo a la hora del juego, era sensacional.

Como que entendía lo que iba a pasar, y eso no se lo he conocido a nadie, más que a don Carlos Miloc.

Pero voy a decir algo más: tampoco en México ha habido un técnico tan comprometido, tan armónico, con un grupo de futbolistas. En el vestidor nos podríamos decir de todo y se quedaba en el vestidor.

En la cancha nos podríamos pelear y se quedaba en el vestidor. Don Carlos, como técnico, no podría decir el mejor porque le faltaría el respeto a muchos que tuve, pero algo más importante a nadie he conocido mejor, nadie ha sido más amigo, tan amigo con los futbolistas, como don Carlos.

Pudo tener muchos errores o defectos, los que quieran, pero dejar a un jugador desamparado, nunca...

La verdad es que yo he perdido a mi mejor amigo en el futbol. Como persona, un ejemplo de esposo, un ejemplo de papá, un ejemplo de ser humano. Nosotros le decíamos de vacilada, porque le teníamos confianza, un gruñón en la cancha, un carácter impresionante en la cancha, pero una dama fuera de la cancha.

Don Carlos tenía un corazón impresionante. Los que lo conocimos y tuvimos la fortuna de ser dirigidos por él, y yo tuve la fortuna de sentarme en la banca con él, para dirigir a Tigres, para dirigir a Correcaminos, para dirigir a Cobras de Ciudad Juárez, no he conocido a nadie como él.

Fue parte de mi carrera, con mucho éxito o no, pero los momentos que viví contigo don Carlos, no los voy a olvidar nunca. Fueron los mejores momentos de futbol que viví como jugador y como técnico.

Me duele, pero pues es la ley de la vida y un día vamos a estar allá arriba con Dios. Hoy se lo lleva, es la parte que no podemos evitar nadie.

Es el legado de Tigres, todos… directivos, afición, el equipo de futbol, se lo deben a este señor, se lo deben a don Carlos. Si hay alguien que amó un equipo de Tigres, ese se llama don Carlos Miloc.

Don Carlos, viejo, para ti todo mi amor, mi cariño, mi respeto, y dónde quiera que estés, aquí te voy a llevar siempre, nunca te voy a olvidar.

Para mí fue casi un padre, un padre como futbolista, como ejemplo. Para mí se fue el gran amigo…