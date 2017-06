Ya estaba cantado

Desde el 7 de abril del presente año que se firmó el compromiso el contrato entre Chivas y Televisa, un amigo periodista, bastante quisquilloso, a través de sus redes sociales publicó: “ya valió. Chivas será campeón de copa y de liga”. Ay, no manches ya eres pitoniso, le comenté en su muro de Facebook. Sólo me contestó: al tiempo, al tiempo. El domingo pasado cuando Enrique Santander decretó el final del partido de inmediato recordé a mi amigo. No, no creo, sea adivino, tampoco creo, tenga pruebas de un tramposo arreglo. Fue una chiripada, pensé. Con bastante morbo esperé a leer su reacción. Publicó: “se los dije, se los dije”, como era de suponer lo “mataron” con una gran cantidad de críticas. Sin embargo, podría decirse cualquier cosa, insultarlo, calumniarlo, satanizarlo, “desmentirlo” pero lo que es una realidad es que no existen argumentos para rebatirlo. Al final de cuentas que lo mencionó se cumplió, el tiempo le dio la razón. He leído que muchos compañeros se han desgarrado vestiduras tratando de refutarle el argumentos con el consabido “el futbol mexicano es muy honestooooo”. Lástima que Ricardo Santander al no sancionar un penalti claro prácticamente al final del encuentro ofreció elementos para la sospecha innecesariamente. Entiendo que el hubiera no existe pero les aseguro que si lo marca de todos modos el Guadalajara sería campeón. Tigres estaba muerto física y mentalmente, la motivación estaba con las Chivas y no por cuestiones tácticas, diría, Luis Garisto, “porque lo táctico pasa por lo psicológico”. En partidos de esa naturaleza, es mucho más importante el aspecto motivacional que lo táctico, agregaría el técnico uruguayo.

Agradecimiento.- Por este conducto agradezco a la Sociedad Médica de los Hospitales Civiles de Guadalajara, en especial al Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG por permitirme presentar mi libro sobre la historia del futbol profesional en nuestra máxima casa de estudios. Ya está impreso y seguramente será distribuido para su venta en las tiendas oficiales del equipo de futbol.

Bienvenido.- Tamaño reto tendrá Jorge Dávalos bajo la dirección técnica de los Leones Negros. Una empresa mayúscula porque se la jugará con material hecho en casa. La propuesta me parece interesante y espero que le vaya bien.

De todo.- Pausa en el futbol mexicano pero la actividad deportiva no cesa. Este fin de semana tendremos la final de la Champions, Real Madrid vs Juventus; en triovalo la serie automovilística Nascar; las actividades de conjunto de la Olimpiada Nacional, en lo personal acudiré al club de la Primavera para cubrir y ver el futbol. Tengo interés en observar su nivel.

delacruzraul@hotmail.com