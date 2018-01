Atlas con destino al ascenso

Me dicen que la negociación de Romano con Guzmán fue de las más rápidas en la historia del futbol mexicano. Que llegó, abrió la puerta y dijo: soy Rubén Omar Romano, tengo 18 años como director técnico y nunca he sido campeón. ¡Contratado! Respondió Guzmán. Me comenta un aficionado de los rojinegros de hueso colorado. “Rulas, dicen que el único ser humano que suele tropezar con la misma piedra es el hombre pero los directivos del Atlas no suelen, les gusta tropezar con una, dos o tres piedras. Con Romano, vamos directos y sin tocar baranda al ascenso”. Cuánta razón, Romano es una historia de fracasos en el futbol mexicano, su carrera como entrenador inició en enero de 1999 con el Celaya hasta el apertura 2015 con los Xolos de Tijuana donde dirigió 19 partidos ganó ocho, empató dos y perdió nueve. Aunque tampoco creo que lo sostengan como para descender. Dicen, según Guzmán, que sus equipos son espectaculares con buenos resultados pues le recomiendo busque en la web de la Federación y analice sus números porque encontrará que su promedio es materia de resultados es más que mediocre. Sigan soñando. Sigan creyendo en engañabobos recomendados por cierto sector de la prensa corrupta.

Se fue un Genio.- Con bastante dolor asistí al funeral del Dr. Ramiro Vázquez a quien sus amigos le decíamos el Genio. Ramiro Vázquez fue un ícono en la historia del basquetbol de los Leones Negros y de la Selección Nacional de dicha disciplina. Funcionario y Catedrático de la Universidad de Guadalajara. Sus inicios como jugador fueron en el legendario equipo de Medicina, donde alcanzó campeonatos estatales entre 1950 y 1960 y donde en alguna ocasión se enfrentaron a los míticos Globetroters. El Genio también fue entrenador de la UdeG y fue bicampeón nacional universitario en 1990 y 1991, campeón del Circuito Mexicano de Basquetbol en 1989 y 1991, y alcanzó a ser entrenador nacional en las Universiadas Mundiales de Alemania 1989 y Sheffield, Gran Bretaña, en 1991. Cabe señalar que en 1992 Leones Negros fueron los campeones del CIMEBA pero no fueron reconocidos y le regalaron el campeonato a los Tecos. Fue cuando se dividió el baloncesto. Formó a jugadores que llegaron a ser base de la Selección Nacional como Óscar Castellanos, Luis Manuel López, Enrique González, Arturo Sánchez, Óscar Ruiz, Enrique Zúñiga, Antonio Álvarez, Alejandro Gaytán, Francisco Javier Vega, Luis Alberto Palomino y Fernando Wong. Ramiro terminó con el “ya merito” de los universitarios y conformó la leyenda del basquet en la Universidad de Guadalajara. Gran entrenador pero mejor amigo. Descanse en Paz.

