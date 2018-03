Para clásicos los cerillos

Célebre frase de don Nacho Trelles con relación al clásico espurio que se jugará hoy en el estadio de las Chivas. Encuentro que fue inventado por la televisión en la década de los sesentas y que no tiene nada de esencia. No es partido generado por la pasión sino que responde a intereses mercadológicos, prueba de ello es que desde hace quince días lo estuvieron promocionando en el Canal de las Estrellas. Partido clásico es aquel que nace de las entrañas del pueblo producto de la rivalidad territorial como por el ejemplo el Boca vs River consecuencia de una rivalidad barrial; o el clásico español, allá le llaman Derby, donde se enfrentan dos clases sociales bastante identificadas. Lo que tengo que reconocer que la televisión hizo bien su trabajo no solamente en el aspecto mediático sino que también en lo deportivo. Si bien, el Guadalajara había fincado su popularidad a través de los logros deportivos y por su condición de mexicanidad, es decir, jugaba sólo con jugadores nacidos en México, el América con el paso del tiempo se constituyó en un auténtico protagonista por los campeonatos obtenidos, muchos de ellos cuestionables por las presuntas ayudas arbitrales. De todos modos en menos de dos décadas prácticamente los igualó tanto en el deportivo como en lo popular. Para tal efecto me voy a remitir a una encuesta nacional de Consulta Mitofsky realizada apenas en febrero del presente año. Las Chivas es el equipo más popular de México con un 21.7%, le sigue el América con 20.9% y bastante lejos en tercer lugar se encuentran los Pumas con apenas el 9.7%. El indicador nos muestra que sólo un punto los separa. No obstante, entre los equipos más odiados del futbol mexicano el primer lugar lo ocupa el América con 37.4% y las Chivas con el 19.2%. Repito el momento histórico determina bastante el ánimo de los aficionado encuestados. Por ejemplo es notorio el incremento porcentual de los Tigres con relación al 2008 donde se encontraban con apenas 1.2% de popularidad, diez años después le disputan el cuarto lugar al Cruz Azul con 8.3%, es decir, incrementó su margen de popularidad siete puntos. Como dato adicional según Consulta Mitofsky Javier Chicharito Hernández, a pesar de no estar viviendo sus mejores momentos, sigue siendo el futbolista mexicano en el extranjero más famoso, seguido de Memo Ochoa, Andrés Guardado, Giovani dos Santos y Carlos Vela, ninguno con grandes éxitos en el momento de aplicar la encuesta. Hirving Lozano con 7% se cuela y aparece en séptimo lugar. Aunque se niegue la TV tiene bastante que ver en los indicadores.

