Matías Almeyda tiende la cama

Hace algunos días el director técnico de las Chivas, Matías Almeyda, ofreció rueda de prensa y entre la gran cantidad de barbaridades que mencionó voy a rescatar unas perlitas. Dijo: “Hoy Chivas no es un equipo candidato por nombres, vamos a ser candidatos en la medida que vayamos demostrando. Queremos hacerlo, entrenamos para eso. Como en todas partes del mundo. Si les digo en España cuáles son los que siempre ganan y cuáles son los que más se refuerzan: Barcelona y Real Madrid. En Inglaterra igual, en Alemania, en Italia, entonces tenemos que ser conscientes de cómo estamos, dónde estamos y el plantel que tenemos”. Entonces para que participa un equipo, se supone que para competir por el título. Y no estamos en España ni en Italia, estamos en México. Ese tipo de referencias salen sobrando porque la distancia futbolística es mayúscula. Con relación al plantel, me parece un descaro lo mencionado. El técnico debe ajustarse al material: el técnico es quien decide quiénes lo integrarán y se supone que el técnico debe mostrar su capacidad con lo dispuesto. Con respecto a Oswaldo Alanís señaló: "En cualquier parte del mundo un jugador que va a quedar libre no participa más y acá va a pasar lo mismo. Por eso dije que lo voy a entrenar para que él no pierda su estado físico, pero no va a jugar Oswaldo", declaró Almeyda en rueda de prensa. ¡Mintió! Y me remito al caso de Carlos Vela quien no renovó contrato con la Real Sociedad de España en agosto del 2017 pero continúo jugando hasta el 21 de diciembre anotando un gol. Entonces no “en cualquier parte del mundo” sucede lo que menciona el argentino. Pareciera que el futbol mexicano todavía es tierra de conquista donde cualquier pelado nos quiere vender espejitos. No trate de engañar a la gran cantidad de aficionados del Guadalajara. Almeyda, como decimos aquí, está tendiendo la cama, se está justificando antes del torneo por si viene el fracaso para que al final del torneo, si les va mal, decir: “se los dije”. No estoy de acuerdo con aquellos que dicen que sobre aviso no hay engaño. No. Al contrario está tratando de engañar antes.

Boxeo 2017.- Tarde pero sin sueño. Respondo a una petición sobre lo mejor del boxeo del año. Mejor boxeador: Vasyl Lomachenko; mejor pelea: tengo dos, Joshua vs Klitschko, Estrada vs Cuadras pero me quedo con la última; mejor nocaut, también tengo dos, Lemieux vs Stevens, García vs Zlaticanin pero me quedo con el del Mikey García. No tengo dudas que el manager del año fue Abel Sánchez.