Directivos mediocres y sinvergüenzas

El asunto del no descenso es una consecuencia de directivos mediocres, rateros y sinvergüenzas. El no descenso les permite transitar de muertito en aguas tranquilas donde el más pendejo se lo lleva la corriente. El no descenso les permite traer una buena cantidad de bultos a sobre precio; el no descenso exhibe a directivos incapaces como los del Atlas, de quien se dice es paternidad de ellos la iniciativa, por supuesto del mentado Gustavo Guzmán quien ha mostrado ser un incapaz; el Puebla, Veracruz y hasta las Chivas. Por qué no copiar lo que se realiza en España por ejemplo como bien lo dice Hugo Sánchez donde ascienden y descienden tres equipos por temporada. Es decir, en lugar de quitarlo, mejor incrementarlo. Suspender el descenso ya sea en uno, dos o cuatro años en nada beneficiaría al futbol mexicano, por el contrario atentaría contra su esencia. No tendría razón de ser. Y porque además sus argumentos son producto de mentes obtusas y pequeñas. Me supongo la gran decepción de las categorías inferiores, tercera y segunda división. Es imposible. Mejor pónganse a trabajar huevones para beneficiar auténticamente al futbol. Me conformo con que respeten sus acuerdos. Leyendas.- Que buen ejemplo enviaron los ex jugadores del Guadalajara con su proyecto Leyendas del Guadalajara. Un formato digno de ser considerado por los jugadores en retiro. Tuve la fortuna de asistir a la presentación de la marca de ropa y gran sorpresa me llevé al constatar la presencia de jugadores de todas las épocas como José “Jamaicón” Villegas, Nacho Calderón, Raúl “Willy” Gómez, Demetrio Madero auténticos figurones del Guadalajara no payasos; Joel Sánchez, Gustavo Nápoles, Paulo César “Tilón” Chávez, Camilo Romero, Gabriel García, “El Pelón” José Luis Montes de Oca, Sergio Pacheco, “El Remy” Arreola, Héctor Reynoso, Isaac Romo, “Matute” García, “Pirata” Castro, Mariano Varela, “La More” Hernández, Manuel Martínez de mi barrio el Retiro, etc. Joel explicó que no sólo se trata de un proyecto sólo para jugar partidos de exhibición sino que también buscarán estrategias para fomentar la formación del jugador modelo del futbol mexicano. Copa Vallarta.- De nueva cuenta nos encontramos en la ciudad al Ing. Armando Cosillón, responsable de la organización de la Copa Vallarta de Futbol. Una de los torneos más importantes del país en el ámbito amateur ya que lo conforman más de 300 equipos en todas las categorías tanto femenil como varonil. Llama la atención su organización y la calidad de asistentes, además de la gran derrama económica en beneficio del puerto. Vienen equipos de Estados Unidos y nos comentaba Armando que muy probable habrá participación de Centroamérica.

