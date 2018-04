Carta Abierta para Jorge Dávalos

Estimado y querido amigo Jorge. Una vez más me diste una lección de futbol como siempre ha sido durante los años que nos conocemos. Recuerdas nuestro dialogo con el público en la FIL donde comenté que el equipo por su juventud y talento podría buscar el ascenso en uno o dos años. De inmediato corregiste “en este año Raúl”. Efectivamente. Aún no se ha conseguido el objetivo pero sorprendiste a propios y extraños. Callaste bocas. Verte en el campo me emociona. Veo cómo te desgañitas y seguro estoy que antes de los partidos eres la persona sobria que todos conocemos. Es cierto, que el futbol transforma pero el futbol no te ha transformado a pesar de tus desplantes en la cancha. Querido Jorge, no llevo la cuenta de tantas y tantas pláticas y coincidencias. No sólo de futbol sino de la vida. Me acuerdo la vez que te conocí. Jugamos en contra, tú reforzaste al Botafogo contra mi añorado Asturias, los equipos del barrio. Recuerdo aquella jornada tres del campeonato 1977-78 cuando debutaste en la Primera División contra las Chivas. Nos llenaste de emoción de orgullo cuando le metiste el gol de la victoria al Cruz Azul porque nos diste el primer título oficial en Primera con el torneo de Nuevos Valores. Nunca se me olvidó aquel gol que le metiste al Tampico desde medio campo. Como tampoco se me olvidó el penalti al América en semifinales de liga para llegar a la final contra Puebla. O el orgullo que sentimos en la familia y en el barrio cuando te fuiste al mundial juvenil en Tunes y la rabia y el coraje cuando Bora Milutinovic no te convocó al Mundial del 86 cuando eras el mejor volante de contención de México. Le decía al Aldo que nunca te vi fallar un penalti. Siempre que te ubicabas en la manchón de los once pasos, pensaba es gol. Como entrenador siempre consideré que eras el adecuado para el equipo de nuestros amores por lo que siempre representaste. Estoy seguro que a los jugadores les hablas de la grandeza y lo que representa jugar para una institución educativa, la segunda del país. No tengo la menor duda de que les dices lo que representa la identidad y el sentido de pertenencia. Se nota en cada jugada que disputan. Jugar para la Universidad de Guadalajara es punto y aparte. No sé cuál será el veredicto final pero desde esta tribuna quiero agradecerte tu cariño, tu amistad, pero sobre todo, tus enseñanzas. Que los Dioses del universo siempre te acompañen. Con afecto. Raúl.

