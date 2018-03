Inseguridad y Deporte

No tengo la menor duda de que fomentar la cultura del ejercicio físico y la promoción del deporte se sustenta en la prevención de las adicciones y la delincuencia. Dicen los que saben que el fomento a la cultura física es una acción determinante para bajar los índices de inseguridad, violencia, adicción a las drogas, al alcohol, así como método de reinserción social y factor preventivo de males como la diabetes y la obesidad. Pero para generar esos espacios se requiere una monumental inversión en todos los aspectos. No sólo en lo económico. En México nos estamos acostumbrando a la cultura del homicidio y al parecer las autoridades no han sido suficientemente capaces para contrarrestarlo. La educación es la base. Hay que modificar los planes de estudio para que la educación física y el deporte sean asignaturas de base. Porque la prevención del crimen juvenil a través del deporte fortalece las instituciones y la importancia de proporcionar actividades que desarrollan mecanismos para la mitigación de las vulnerabilidades de los jóvenes que sabemos están asociadas al crimen y al consumo de drogas. Hay que tomar ejemplos como el de la brasileña Leila Barros, atleta y medallista olímpica de voleibol, quien destacó que fue criada en una comunidad de bajos recursos del Distrito Federal y que el deporte la ayudó a superar los obstáculos en su vida. Señaló que el deporte es una herramienta para la transformación personal y la formación del carácter de los niños/as y adolescentes. “El deporte nos enseña a vivir con las diferencias, a aprender el valor de otros, a respetar a los demás y a hacer frente a las frustraciones de cada día”. Insisto, en la educación ya que el beneficio de practicar deportes en la escuela se extiende mucho más allá de un mejor estado físico, ya que puede tener un fuerte impacto en el aprendizaje y la socialización. La actividad física es un vehículo para enseñar habilidades y valores que nos acompañarán toda la vida, de manera entretenida y saludable. Curiosamente los países que más se ejercitan son los que menos índices de violencia tienen. Una investigación, realizada por Fitbit, un software que provee servicios relacionados con el deporte, se hizo en base al análisis de los datos anónimos de más de 20 millones de usuarios del mundo. Concluyó que Irlanda, el Reino Unido, Suecia, los Países Bajos, Suiza, Dinamarca, España, Finlandia, Alemania, Nueva Zelanda integran el top ten. Por desgracia las naciones latinoamericanas aparecen hasta el lugar 30 de la investigación. México no es mencionado. Jalisco me dueles tanto con tanta violencia.

