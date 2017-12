La herencia del 2017

Calificar como bueno, malo o regular el 2017 en el ámbito deportivo resulta bastante ambiguo y subjetivo ya que las nominaciones se remiten, en su mayoría, al universo de lo afectivo o a los intereses de carácter personal o de grupo. En contadas ocasiones se toma en consideración la trayectoria matemática. Por lo general, al fin de año son reiteradas las preguntas sobres quienes fueron los destacados, en este caso, del 2017. En lo personal por el estado de Jalisco me quedo con lo realizado por Alejandra Zavala en el terreno amateur en el tiro deportivo: arrancó el año con medalla de oro en el Grand Prix de Pilsen, República Checa; se quedó muy cerca de subir al podio en la Copa del Mundo de Tiro Deportivo que se celebró en la India; se colgó la medalla de oro en el Centroamericano de Tiro en El Salvador; oro en la prueba de pistola aire 10 metros, dentro del Festival Deportivo Guatemala 2017. A lo mejor me pueden cuestionar y reclamar que Aranxa Chávez merece tal distinción. Puede ser, pero con la salvedad que es capitalina, representa a Jalisco pero nació en CDMX. En el terreno profesional los deportistas jaliscienses tienen un lugar de privilegio, sobre todo, Checo Pérez, Javier “Chicharito” Hernández y Andrés Guardado. Me quedo con lo realizado por el ex jugador del Atlas quien fue bicampeón en Holanda, capitán del equipo, muchas veces elegido como el jugador de la liga, figura del equipo y afición; Sergio Pérez, que si bien no subió a ningún podio durante la temporada, se mantuvo en el Top de la Fórmula Uno en 21 carrera de la categoría. “Chicharito” Hernández en este año se convirtió en el Seleccionado Nacional que más goles ha anotado portando la camiseta mexicana; hasta el momento, registra en su cuenta personal 49 anotaciones además de ser distinguido con el Premio Nacional del Deporte. En el terreno nacional, sin duda, lo mejor del año fue el campeonato y el subcampeonato de Liga de los Tigres; el título de liga y la Copa de las Chivas del Guadalajara; la calificación, casi perfecta, del Tricolor para el Mundial de Rusia 2018. En el terreno internacional lo más destacado fue lo realizado por el Real Madrid, ganó la Liga, la Super Copa, la Champions y el Mundial de Clubes. Obvio, una disculpa por las omisiones, pero lo anterior es una apreciación personal. Por lo demás, expreso mis mejores deseos para que el 2018 sea el año de la consolidación de todas sus ilusiones y objetivos, pero sobre todo, que tenga salud.

delacruzraul@hotmail.com