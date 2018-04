Inmerecido castigo para el "Globo" Álvarez

Independientemente de los seis meses de “castigo” para el Globo Álvarez por el positivo de clembuterol. La Comisión de Nevada y el laboratorio que le realizó los exámenes guardaron silencio sobre las causas de la sustancia prohibida en el cuerpo del inflado peleador. ¿La carne? ¿Los vitamínicos? Misterio que jamás será revelado porque hay bastantes $$$ razones de peso. Sólo citaré dos casos. El Comité Olímpico sancionó cuatro años a la delegación rusa por dos deportistas que salieron positivos, uno de ellos por clembuterol; nuestra esgrimista mexicana Paola Pliego todavía no puede competir a pesar de que la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) la exoneró y se encuentra suspendida de toda competencia. Razón por la cual, me parece bastante generosa la sanción para el Canelo de San Agustín. Qué le vamos hacer, son los intereses y la corrupción en del deporte.

Festival de Campeones.- Una vez más tuve la oportunidad de asistir al Festival de Campeones de Futbol Amateur y otra vez constaté que ahí este deporte está fuera de los intereses establecidos en el ámbito profesional. Gracias al Gremio de Ligas de Futbol, este torneo aglutina a lo mejor de las ligas como Animales, Cordica, Interclubes, CUFAJ, Kegolazo, las ligas municipales de Guadalajara, Juanacatlán, Tonalá, Santa Cruz del Valle, entre otras. Fue una fiesta con una asistencia sin precedentes y con unos partidos sumamente emotivos. Repito, una vez más comprobé que aquí se juega por amor a la camiseta, con entrega, entusiasmo y lealtad. Saldo blanco.

Leones Negros.- Comparto la opinión de varios compañeros, estos Leones Negros me recuerdan al equipo que ascendió en el 2014 pero con una gran diferencia, es más joven, tiene más dinámica, una buena cantidad es de casa, por lo tanto, tienen identidad, saben lo que representa portar la camiseta de la institución porque además son estudiantes de la misma. Un valor agregado que no tienen otros equipos, por lo demás me parece injusto el trato que se le ha dado en los medios. La Universidad de Guadalajara ha sido el mejor equipo de Jalisco en el presente torneo jugando con recursos formados al interior. Aquí habría que reconocer el trabajo de Jorge Dávalos, Luis Plascencia, Josué Castillejos, Fernando Ramos, Cayo Díaz, Ahuitzol Sánchez, Jorge Bermejo, Carlos Llamas responsables de la estructura de fuerzas básicas.

Rafa.- Finalmente no puedo dejar de lado el retiro de un gran jugador, Rafa Márquez, tiene los mejores números de todos los tiempos para un mexicano. Larga es su trayectoria plagada de triunfos y medallas. Gracias Rafa, por tu generosidad, por poner en alto el nombre de México.

delacruzraul@hotmail.com