A los futbolistas les faltan huevos

A poco creen que con manifestaciones de “apoyo” por las redes sociales van a solucionar el problema contractual de muchos pero de muchos jugadores de futbol. Por supuesto que no. Por una razón sencilla. El futbolista mexicano vive en una zona de confort que les permitió perder conciencia de clase, sentido de pertenencia y solidaridad, es decir, desde siempre se rascan son sus propias uñas. Sólo cuando se presenta un “problema” como el de Oswaldo Alanís es cuando aúllan. De hecho el manifiesto de la mentada de la Asociación Mexicana de Futbolistas me parece bastante endeble sin ningún compromiso como organización. Repito, ese tipo de manifestaciones de poco o nada sirven. Caramba, tienen el ejemplo de los silbantes quienes hace unos meses se pusieron en huelga y no pitaron la fecha diez del torneo en protesta por unas decisiones de la disciplinaria. Y las demandas son prácticamente las mismas, “respeto” para el gremio. Con la diferencia de que los nazarenos cumplieron y los bailarines ni siquiera amenazan. ¡No! Una medida de tal naturaleza precisa de una acción radical: emplazamiento a huelga indefinida. No es por los jugadores del momento, sino por los futbolistas del futuro. Rafa Márquez, Andrés Guardado, Javier Hernández, Carlos Salcido, no les falta mucho para retirarse. Vienen otras generaciones y van a padecer lo mismo. Marcelo a la Torre está consciente de ello y así lo publicó en su cuenta de Twitter: “El problema es que los que estén cómodos no van a ayudar, por qué están bien, pero hacerlo es para todos, invito a todos los futbolistas que lo piensen, vamos a cambiar nuestro fútbol, sé qué pasa en todos los trabajos y por qué no empezar para ver qué si se puede”. Agrega: “Está el claro ejemplo de @afefutbol vamos @AMFproMX ¡vamos por un cambio! No solo es @os_alanis, son cientos de jugadores que pasan por desapercibidos, desde el patético draft que es ir a perder tu dignidad hasta ese mentado pacto de caballeros”. Al final le solicita a Cuauhtémoc Blanco que abandere la causa. Sin embargo, habría que analizar en su justa dimensión el problema que causó la “protesta”. El señor Alanís tiene contrato con las Chivas hasta junio del 2018. Pretende prolongarlo seis meses más con jugoso aumento de sueldo. Por tanto, la directiva optó por separarlo del plantel, en consecuencia lo enviaron a la segunda división. El auténtico problema fue la respuesta de Jorge Vergara en complicidad con el cuerpo técnico. Para rematar una humilde felicitación para todos mis lectores. Espero pasen una feliz navidad en compañía de sus seres queridos.

