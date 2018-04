El futbolista después del futbol

Por ahí me encontré un artículo interesante sobre las actividades de los ex futbolistas. Bajo el título siguiente: ¿A qué se dedicaron los futbolistas tras el retiro? Desde actores porno, cantantes, políticos, empresarios y hasta músicos, son las nuevas vidas de ex jugadores de futbol. Refiere Juan Carlos Cerda, autor, que la vida laboral de un futbolista profesional es aproximadamente entre los 15 y 20 años, siempre y cuando se dediquen al cien por ciento a sus labores y dejen de lado los excesos o la famosa vida de las excentricidades como mujeres, alcohol, lujos y demás. Pero, ¿qué pasa con ellos cuando deciden colgar los botines? La mayoría se vuelven comentaristas deportivos, analistas (muy malos por cierto, con algunas salvedades como Ramón Ramírez), empresarios, directivos, crean su propia marca, mas existen otros que en realidad le dan una vuelta de 180 grados. Desde ¡actores porno!, cantantes, políticos, empresarios y hasta músicos son lo que deciden darle un giro inesperado a lo que en algún momento el deporte de sus amores los hicieron famosos. Aquí algunos de esos casos. Fernando Asprilla considerado por muchos uno de los mejores jugadores del Atlético Nacional de Colombia, el ex futbolista tuvo la oportunidad de militar en el viejo continente con el Parma de Italia y en Inglaterra con el conjunto de Newcastle. Ahora, se convirtió en un empresario importante en su natal país al vender preservativos con sabor a guayaba, fruta tropical que le hace recordar su infancia. Germán Burgos ex portero de la Selección Argentina nunca ocultó su pasión y amor por la música. Burgos, actual ayudante de Diego Simeone con el Atlético de Madrid como entrenador de porteros, dejó en claro que lo suyo era cantar y fue vocalista del grupo The Garb. Cuauhtémoc Blanco. Cómo olvidar al polémico ex jugador del América. El ‘Cuau’ siempre fue un aguerrido jugador dentro del terreno de juego, que, con su carácter, siempre dejó en claro que él era un líder nato dentro y fuera de su profesión. Ahora es Alcalde de Cuernavaca y actualmente ganó la encuesta para ser precandidato de los partidos políticos en México de Morena, PES y PT. Es favorito para ganar la gobernatura. Jonathan de Falcao. Una de las historias que más llamaron la atención en su momento fue la del ex defensa belga. A pesar de la poca fama que tuvo como futbolista, ahora De Falcao decidió volverse actor porno gay. Actualmente es conocido como Stany Falcone y actúa para películas de dicha categoría. Jonathan jugó con el conjunto de Racing de Malinas en Bélgica.

