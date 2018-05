Volver a los orígenes

Por desgracia, el futbol de la calle desapareció con la incremento de la población, ya no se diga el balompié de llano. Desparece porque se perdieron las calles por una tremenda explosión motorizada y porque comenzaron aparecer campos de futbol en muchas partes de la ciudad. Si en la décadas de los 50 y 60 había 20 canchas eran muchas. De ahí que aparecen nuevas ligas de futbol como la de Animales, Interclubes, CUFAJ, Bancaria, San Lorenzo, Municipales, etc. A ello habría que agregarle la división provocada por el sector amateur de la Federación Mexicana de Futbol donde estoicamente se mantuvo la Asociación Calzada, que por cierto acaba de cumplir 100 años de existencia. La comercialización de este deporte en el ámbito profesional trajo como consecuencia la aparición de los buitres del futbol pomposamente llamados visores. Estos mercaderes fueron los responsables del pirateo de futbolistas del llano y de las ligas organizadas. En la actualidad el futbol aficionado es una auténtica industria donde prevalecen los llamados mercenarios, ex jugadores profesionales que se venden a mejor postor. Razón por la cual, un grupo de visionarios del futbol amateur formaron el Gremio de Ligas de Futbol Amateur del Estado de Jalisco que organiza año con año conjuntamente con el Code Jalisco el Festival de Campeones. Torneo que aglutina a los campeones de las principales ligas de la zona metropolitana. Sólo las 16 mejores organizaciones. He tenido la oportunidad de asistir en los tres últimos torneos y he constatado el excelente nivel futbolístico, lo que más me llama la atención es el entusiasmo y la entrega que le ponen en cada jugada. Se juega en las Canchas de San Siro, un complejo de 12 campos. Todos empastados. Me han llamado la atención varios equipos por su organización, disciplina y constancia. Como el Juanacatlán, Delecba de la Liga Metrogol, el Deportivo Tonalá que trae un auténtico trabuco, Chapulines de la Liga Córdica del Dr. Rubén Ruiz, Halcones de la Liga de los Animales, Centenario de la Liga Municipal de Guadalajara, Santa Anita de la liga CUFAJ, que participa en una liga nacional de futbol aficionado, entre otros. Pero lo que más me sorprendió es que los silbantes son de la Delegación Regional de Árbitros Profesionales que preside el Dr. Raúl Cuauhtémoc Reyes. El campeón de este torneo será el que represente a Jalisco en el campeonato mundial amateur en la CdMx. Ahí tienen una buena alternativa los decepcionados del profesional.

