¡Todos a la FIL!

La Feria Internacional del Libro ha constituido buena parte de mi vida desde su nacimiento. Antes de que se llevara a cabo la primera FIL mi jefe, en aquel entonces Juan López Taylor, me comentó que si podíamos organizar un conjunto de pláticas relacionadas con el deporte en las ciencias sociales. El evento tendría verificativo del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 1987. Apenas contaba con dos meses de preparación. ¡Sale, le entramos! Respondí. Nuestra primera intervención no fue propiamente en la Expo-Guadalajara, se realizó en las instalaciones de las ciencias de la salud en la antigua Facultad de Medicina. Nos pusimos las pilas todo el personal del Instituto de Investigación de Ciencias Aplicadas al Deporte de la universidad. Fui el coordinador de invitados. Merced a mi buena relación con los medios y con algunos personajes del deporte contamos con la presencia de Javier Aguirre, Fernando Quirarte, Luis Plascencia, Sergio Lugo, “El Güero” Aceves, don Nacho Trelles, del Ing. De la Torre, entonces presidente de la FMF, de Juan María Naveja, Héctor Huerta, Enrique Bermúdez y Francisco Ponce precursor del periodismo académico y deportivo. El objetivo fue contar con todos los elementos del futbol para analizar el papel de este deporte en la sociedad, razón por la cual, conjuntamos personalidades del futbol, del periodismo y la ciencias como el Psiquiatra José Dorazco Valdez, el Dr. Lucio Vázquez, el propio Dr. López Taylor, entre otros. Nuestro objetivo se cumplió, tuvimos una gran convocatoria lo que motivó que para la III edición del Coloquio de Comunicación, Deporte y Sociedad nos trasladáramos a la sede de la FIL. Sin embargo, por la gran capacidad de convocatoria los mismos responsables de la feria nos mandaron al Hotel Hilton ya que fueron insuficientes los salones para albergar nuestro evento. En alguna ocasión estábamos en una mesa: El “Perro” Aguayo, Luis Garisto, Juan José Arreola, Javier Aguirre y no se podía ni caminar. A un lado estaban Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska solitos. En esas condiciones durante más de 20 años organizamos el evento. En este 2017 mi participación será para presentar mi texto “La Historia de una Pasión: Leones Negros”, una semblanza de la historia del futbol profesional en la Universidad de Guadalajara. (1970-1994 2009-2014). La cita es este sábado a las 16:00 horas en el estand del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG con la presencia de Joao Justino Amaral, Jorge Dávalos y el Dr. Rafael Ortega como presentadores. Además contaremos con invitados especiales que serán una sorpresa para los seguidores de Leones Negros.

