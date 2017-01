Auguran catástrofe para el deporte mexicano

Me quería abstener del fenómeno Trump pero Daniel Aceves, presidente de Medallistas Olímpicos Mexicanos (MOM) y coautor del libro “Diseccionado a Donald Trump”, realizó un análisis interesante sobre este personaje y el deporte mexicano. Aceves, define a Trump como: “Un mentiroso, sicópata”, puesto que lo considera “un peligro para la humanidad, porque tiene una clara falta de capacidad sentimental”. Advierte que destruirá completamente las relaciones deportivas de nuestro país con Estados Unidos. “Para aspectos como la sobrevivencia y oportunidades de crecimiento de nuestros atletas en Estados Unidos sería algo realmente catastrófico”; dice el ganador de la plata en lucha grecorromana en la justa veraniega de Los Ángeles 1984. Aceves comparte que varios atletas mexicanos que entrenan en Estados Unidos “están inquietos, especialmente los mexicano estadounidenses. Lo que más les preocupa es que no sólo se verán afectados en su desarrollo deportivo sino en lo académico, pues muchos de ellos cursan sus carreras allá” explicó. “Además del proyecto de un país, también se definirá la sobrevivencia de los hispanos y comunidades de otros continentes”, agregó. Según Aceves, la presidencia de Trump será un desastre para las relaciones fronterizas: “La afectación será tremenda, totalmente desastrosa, no sólo en los tratados internacionales, sino en la escalada de violencia que surgirá en nuestro país”. En los resultados deportivos, México también se vería afectado. “Hay que tomar en cuenta que muchos de los representativos atléticos de nuestro país han surgido de la comunidad que radica en Estados Unidos, así que habría muchas consecuencias”. Daniel Aceves es un activista mexicano en el país del norte ya que la postura de las instancias del deporte mexicano es de incertidumbre, él continúa su trabajo en pro de la integración de la comunidad latina. “Tenemos una postura fronteriza común, hay esfuerzos sólidos de incorporación de carácter social de las comunidades hispanas a través del deporte. Esperemos que eso se mantenga muchos años más”. -¿Cómo nació la idea de escribir sobre Trump?, se le preguntó: “Desde que detectamos que podría convertirse en candidato. Participamos un equipo multidisciplinario de cuatro especialistas, pues la importancia de dicho personaje para nuestro país es mucha”, cabe hacer mención que Aceves es licenciado en derecho, posee una maestría en Comunicación Organizacional y un doctorado en Alta Dirección. Sin embargo, lo más preocupante para los emigrantes son los partidos de futbol que varios equipos y la selección nacional realizan allá puesto que serán un foco de atención y detención de muchos de ellos si los planes del gorila se llevan a cabo. Ya lo veremos el próximo encuentro del Tricolor contra Islandia. Mientras tanto prevalece la incertidumbre.

