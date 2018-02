Se mordió la lengua

Durante la semana, el “genio” del futbol mexicano, Decio de María, se aventó una perlita digna de tomar en consideración porque se trata de un embate más de Televisa contra Grupo Pachuca y los equipos que reciben recursos públicos. Dijo: “el futbol profesional es de empresas privadas, de inversionistas privados y ellos lo que tratan de regular de mejor manera, transparente, es tener reglas iguales para todos. Creo que si el deporte profesional es de inversionistas privados, deben ser los privados los que generen sus propios recursos para desarrollar el proyecto”. Se hace o no sabe de historia. Dónde cree que surgieron equipos como Pumas, Tigres, Puebla, Veracruz, Guadalajara, Atlas, Necaxa, Santos, entre otros. De dónde cree que salieron los terrenos y los recursos para construir estadios como el de Monterrey, Santos, Necaxa, Puebla, Lobos, Pachuca, Jalisco, UANL. ¡Por favor! Sin la participación del dinero público no hay futbol, así de sencillo. De donde cree que salieron los permisos para modificar el uso de suelo del estadio de las Chivas en un terreno donde no se permitía construir o de las modernas y amplias vías de acceso. Repito, se necesita ser tan ingenuo para ignorar lo mencionado. El ex directivo Emilio Maurer en La Jornada le responde de manera puntual cual es el trasfondo. “La idea de establecer un “Fair Play financiero” en el balompié nacional es una verdadera herejía, una completa mentira”. “Es un ataque certero contra Grupo Pachuca y su dueño, Jesús Martínez. No obedece a los intereses de la federación que representa De María, sino a los de Televisa, definitivamente”. Señaló que si la FMF desea instaurar un Fair Play en las finanzas de los clubes mexicanos, también tendría que hacerlo en el ámbito publicitario, así como en los derechos de transmisión de los partidos de la selección nacional. “Según De María, el gobierno no puede ayudar a los equipos de futbol porque es injusto que apoye a unos y a otros no. ¿Usted cree que el Fair Play en la publicidad existe con el América? ¿Realmente todos los clubes se pueden anunciar tanto como las Águilas?, institución que además tiene un canal propio, ¡ahí ya no prevalece ese concepto!”. Con relación a la intervención del gobierno expresó: siempre serán bienvenidos en el futbol y en cualquier otro deporte, siempre y cuando exista un apoyo transparente, que el dinero sea bien encaminado a desarrollar alguna disciplina y no se lo robe algún directivo o un funcionario. El gobierno siempre tiene la obligación de ayudar a las empresas que ofrezcan bienestar a las regiones”, acotó.

