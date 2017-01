Crimen contra el deporte jalisciense

Jalisco durante 17 años ha establecido condiciones en el deporte nacional a través de la Olimpiada Infantil y Juvenil además en el deporte adaptado por más de 13 años. Consecuencia de una estructura eficiente y bien organizada. Los deportistas jaliscienses no dan concesiones en las diferentes competencias, así se les formó y producto de ello son vanguardia en la integración de las selecciones nacionales. Prueba de ello, fue base en la delegación nacional que nos representó en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Todo ello ha provocado fricciones y envidias en ciertos estados, sobre todo, Nuevo León ahora representados por Raúl González un viejo lobo de la política mexicana protegido por Carlos Salinas de Gortari. Resulta que el estado de Jalisco había sido elegido como sede de la Olimpiada Nacional, para celebrarse a partir del 18 de mayo del 2017, durante los trabajos del Sistema Nacional del Deporte en reunión celebrada en Puerto Vallarta los días 11 y 12 de diciembre. La determinación fue unánime incluyendo la Sub Dirección de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) responsables directas de la organización de la olimpiada. A partir de esa fecha los estados y Jalisco iniciaron sus planes de preparación para la organización de las competencias. Sin embargo, el lunes 16 de enero sin mediar palabras, sin consultar a nadie en el pleno realizado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, la gente de la Conade informó que Nuevo León sería la sede de la Olimpiada Nacional haciendo un lado los acuerdos tomados en Puerto Vallarta porque aseguraban el evento con 70 millones de pesos. Obviamente, varios estados se inconformaron, entre ellos Coahuila cuyo representante los increpó a pesar de ser vecino de Nuevo León. Pero además, pretenden limitar la participación de los deportes de conjunto y las categorías menores. Por supuesto que André Marx Miranda, titular del Code Jalisco se negó a firmar la minuta donde se le dio la puñalada al estado de Jalisco. El Gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, aseguró que presentará un reclamo enérgico en la federación pues consideró como una ofensa para la entidad. Se enojó Aris y expresó: “si lo que quieren es que Jalisco no sea campeón no lo van a evitar, vamos a ir y vamos a recurrir a todos y cada uno de los recursos desde legales, sociales y públicos para efecto de que a Jalisco no intenten con argucias quitarle el campeonato que tan merecido tienen los deportistas”. Es lógico que existe un fondo político en la decisión de la Conade.

