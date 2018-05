Ciencia y deporte

Hace algunos años cuando nos planteamos la posibilidad de organizar un congreso sobre deportes buscamos que el futbol o cualquier otra disciplina se observara con pasión pero con altas dosis de racionalidad, es decir, que poco a poco pusiéramos un granito de arena para que el aficionado común y corriente, pero sobre todo, los representantes de los medios de comunicación (reporteros y analistas) actuarán con criterio y un alto sentido de responsabilidad. Con responsabilidad porque muchos de ellos son líderes de opinión ya que cualquiera de sus manifestaciones tiene repercusiones en quienes los leen, los escuchan y los ven por la televisión. Creo, no lo logramos a pesar que la Universidad de Guadalajara a través de la Feria Internacional del Libro realizó un gran esfuerzo por ubicar al deporte en la mesa del análisis científico. Recuerdo que interactuamos personalidades del deporte como Juantorena, Lorena Ochoa, Javier Aguirre, Sergio Lugo, Alberto Guerra, Ramón Ramírez, Víctor Manuel Vucetich, entre otros, con periodistas de reconocida trayectoria como Francisco Ponce, Miguel Ángel Ramírez, Enrique Bermúdez, Carlos Albert, Francisco Javier González, David Medrano, etc. Con personalidades de la ciencia, la tecnología y la literatura como Juan José Arreola y Emanuel Carballo y muchos más. Este evento se llamó Coloquio Comunicación, Deporte y Sociedad. Fue pionero en el análisis del deporte. Tengo entendido que Pachuca, Monterrey, Nuevo León realizan algo similar. Con gran beneplácito me enteró que por iniciativa de Alberto Castellanos se va a realizar el primer Congreso Leones Negros donde contarán con la presencia de Javier Aguirre, vía Skype, porque el vasco anda de turismo en Europa previo al mundial donde estará como analista. Hablará del vestidor como elemento del éxito. La leí el borrador y está muy interesante. Me lo mandó para que le diera una checadita y está muy bueno. Veo programado a Poncho Sosa, al tronco Benjamín Galindo y la señora Eva Espejo, confieso no sé quién es, quienes hablarán sobre la semana previa a jugar una gran final; por ahí están programados David Medrano, la Cobra Adán Vega Barajas y don Roberto Guerrero quienes nos darán una catedra sobre la evolución de los medios de comunicación. Me dicen que previo a todo esto habrá una serie de reconocimientos a gente de Leones Negros. También están programados Jorge Dávalos, Arturo Bricio, el Dr. Rafael Ortega, el Dr. Juan López Taylor, el flamante líder de los futbolistas Álvaro Ortiz e Ismael Valadez entre otros participantes. Ojalá y la afición al deporte entienda que no sólo el espectáculo se encuentra en las canchas sino también en las aulas del conocimiento.

delacruzraul@hotmail.com