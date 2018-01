¿Chivas, plantel corto?

Otra vez durante la semana el director técnico del Guadalajara Matías Almeyda se curó en salud, es decir, tiende la cama por si viene el fracaso. Dijo: “Hay una realidad que es esa, tenemos un plantel corto lleno de jóvenes”. Vamos a ver. Iniciamos por los porteros: Miguel Jiménez, José Antonio Rodríguez y sobre todo, Rodolfo Cota son tres arqueros confiables cien por ciento. Cota entre los mejores de México con participación en selección nacional. Jugadores de campo: Carlos Salcido es un referente nacional e internacional, al igual que Alán Pulido; Jair Pereira, Orbelín Pineda, Isaac Brizuela, Rodolfo Pizarro, Oswaldo Alanís, jugadores de selección nacional en distintos momentos con una probada jerarquía en el ámbito nacional; Hedgardo Marín, Edwin Hernández, Walter Sandoval, seleccionados en categorías inferiores con una buen cantidad de partidos internacionales, Javier Eduardo López es un caso especial, tiene un gran talento que se desgraciadamente se refleja en contadas ocasiones; Carlos Cisneros seleccionado nacional Sub 20, jugó Panamericanos y Juegos Olímpicos, Ronaldo Cisneros mundialista mexicano Sub 20 y participantes en clasificatoria en la Concacaf; Michael Pérez integrante de la selección que nos representó en los Panamericanos de Toronto y además participó en los Juegos Olímpicos de Brasil 2016; Edwin Hernández tiene un amplio recorrido por distintos equipos del ascenso y de la Primera División, incluso en diferentes ocasiones seleccionado nacional; Miguel Basulto es un jugador experimentado con bastante recorrido por las canchas del ascenso y la Primera y Fernando Beltrán el único que no tiene mayor experiencia. Este no es un plantel corto como dice el argentino, por el contrario es una plantilla bastante competitiva con una combinación de jugadores experimentados con jóvenes con fogueo internacional que son los menos, entonces estamos hablando que no se trata de un equipo juvenil. El 90% de los jugadores son hechos y derechos y que ya no les puedes decir “jóvenes”. Este Almeyda no deja de ser un argentino que ejerce como tal, es decir, se aprovecha del malinchismo y tiene a su favor algunos paleros profesionales que abundan en el medio periodístico que me resisto a llamar “colegas”, más bien, son coleguitas.

El Atlas es el Atlas.- Diría Gilberto Ramos Camacho, (RIP), “y del Atlas, qué opinión”. Se había tardado en reprobar al Profe. Cruz. Por lo pronto ayer los manejó Gerardo Espinoza pero dudo mucho lo sostengan. Candidatos, son muchos pero pocos con elementos para manejar un equipo tan complicado que posee una de las aficiones más generosas del mundo entero. Por el otro lado, mi reconocimiento y admiración para Jaime Barrera y la bienvenida para Manolo Baeza.

