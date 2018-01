Lo mejor del boxeo femenino

En respuesta uno de mis dos tres lectores, quien me cuestiona por qué no hablo del boxeo femenil le respondo. Sin tratar de ser machista. No me gusta ver a las mujeres golpeándose. Entiendo, se trata de un deporte pero me encantan en todos, menos en el boxeo. De todos modos trataré de responder sobre las mejores peleadoras del 2017. En mi concepto la distinción entre las mexicanas observo a la Barbie Mariana Juárez y a Yesica Chávez. La Barbie protagonizó una espectacular pelea contra Catherini Phiri ante un pletórico Zócalo de la Ciudad de México donde ganó su tercer título en tres divisiones distintas. Por su parte, Jessica Chávez sostuvo una gran contienda contra Esmeralda Joya Moreno a quien dominó todos los asaltos. Confirmó su campeonato del Consejo Mundial de Boxeo y se ratificó como la mejor boxeadora de México. CMB.- Como era de esperarse, el Consejo Mundial de Boxeo determinó la pelea del 2017 protagonizada por el Súper Globo, Canelo Álvarez vs Genady Golovkin, se esperaba porque actúan conforme a intereses de Sulaiman y éste no pierde la oportunidad de congratularse con el Pecoso de San Agustín. Habrá que recordar que para esta pelea el titular de la CMB se inventó el Cinturón Huichol, “Adolfo López Mateos” que de antemano lo había rechazado el Canelo por considerar que se trataba de un negocio de Sulaiman. Así como también los rechazó cuando peleó contra Julio César Chávez Jr. Por cierto, ya se anunció que prácticamente está amarrada la pelea de desempate entre Canelo vs GGG, presuntamente para el 5 de mayo.

Futbol.- Y como si no hubiera pasado nada cerraron la telenovela Oswaldo Alanís-Chivas donde quedó en evidencia que el entrenador no es más que un pelele de los directivos. Sin embargo, advierte que si bien lo reintegró al equipo, definitivamente no será titular. Cosa que lo dudo y si no, al tiempo. Con los rojinegros se prenden los faros de alerta. Una derrota contra los Pumas y seguramente el Profe. Cruz será despedido. Sabemos que los entrenadores son hijos…de los resultados. Leones Negros se presentan en el Jalisco contra los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Los universitarios deberán aprovechar su condición de locales con la presentación de las nuevas caras. Llama la atención, ojalá y juegue, el chaparrito brasileño Joao Victor Amaral quien durante los partidos de preparación mostró argumentos para ser considerado frecuentemente en el cuadro titular. Es un jugador con habilidad, rápido y de fácil control del balón. Además, dicen: tiene gol.

delacruzraul@hotmail.com