La farsa de la apuesta

He sido testigo de una buena cantidad de peleas entre mexicanos. Trilogías épicas como la protagonizada por Marco Antonio Barrera y “Terrible” Morales, las que ofrecieron Rubén “Púas” Olivares contra Chucho Castillo y con dolor recuerdo como Julio César Chávez le ganó al tapatío Mario “Azabache” Martínez, incluso las que sostuvieron recientemente Oscar “Chololo” Larios e Israel Vázquez.

Fueron auténticas batallas que no necesitaron desplantes machistas como el hecho de apostar su bolsa como lo han hecho Julio César Chávez Jr. y el Canelo Álvarez. Ese tipo de apuestas son una mentira en la medida que no las registren ante la Comisión de Nevada, organismo sancionador de la contienda. Podrán decir cualquier tontería pero mientras no oficialicen la apuesta, es una farsa.

Cínico.- El asunto del sinvergüenza de Lavolpe, no son sus resultados, pésimos por cierto, sino el apoyo que recibe de cierto sector de la prensa. Licito o no, muy su problema, la realidad es que se exhiben ya que los números del barbaján argentino no son para presumirse. Por eso hace lo que se le antoja, por eso sigue vendiendo piñas y por eso hasta se da el lujo de darse el mérito de “estuve a un minuto de ser campeón”. ¡Semejante estupidez! Ahora resulta que el fracaso es un mérito. Lo dicho por Lavolpe sobre el español Jémez y la respuesta de éste no deja de ser un “pleito” de dos fracasados que tanto le gustan a los directivos y “pseudo periodistas” del futbol mexicano. Por el otro lado, no se puede ser tan arrastrado. Dice el argentino Matías Almeyda que “quiero ver a Vergara dar la vuelta” olímpica.

Intensa actividad.- Lejos de los aparadores mediáticos este fin de semana tendremos una amplia gama de eventos deportivos entre los que destaco el tradicional Torneo de la Rosa de Gimnasia; el torneo de boxeo que organiza la asociación clasificatorio para el nacional de la especialidad que se llevará a cabo en el centro cultural El Refugio de Tlaquepaque hoy a partir de las 17 horas. La copa Porche de Vela en Chapala, evento internacional que convoca a veleristas de Canadá, Estados Unidos y Centroamérica donde intervendrán deportistas tapatíos con vistas a la Olimpiada Nacional, y para quienes gustamos del deporte reyna, tendremos el certamen local de atletismo clasificatorio para la Olimpiada Nacional. Este se llevará a cabo en la recién remodelada pista de tartán de la Unidad Revolución. Hay que ver el deporte en vivo y por supuesto, apoyar a las nuevas generaciones de deportistas jaliscienses. Por ahí nos vemos.

delacruzraul@hotmail.com