Arbitraje rebasado y en estado delicado

Es insoslayable, el arbitraje en cualquiera de sus manifestaciones se encuentra en grave crisis. Se encuentra totalmente rebasado en todos los ámbitos. Prueba de ello fue el pésimo trabajo del árbitro alemán Deniz Aytekin quien “se inventó dos penaltis, uno más claro que el otro, a favor del Barça —transformados por Messi y Neymar— y pudo haberle escamoteado dos al cuadro parisino, el primero por mano de Mascherano dentro del área a la hora de cortar un pase y el segundo por una entrada por detrás del jefecito a Di María en el área de Ter Stegen”, reseñó el influyente “Libertad Digital” de España. No obstante, para los fanáticos del futbol y para uno que otro porrista a sueldo “el Barcelona había hecho algo que nadie nunca antes, y lo había hecho a base de fe, de fuerza, de pelea. No jugó como un grande; ganó como un grande porque creyó como un grande. Sin la solvencia de antes, con la furia de ahora, consiguió, en una noche inolvidable, explicar por qué el futbol es el futbol”. Pero con trampa. No, No fue una hazaña del Barza fue una “gran” actuación del silbante alemán que influyó invariablemente en el resultado. Árbitro malo. No lo es. Actuó con dolo, no lo creo. Lo que sí es una realidad es que el arbitraje precisa de elementos tecnológicos que le permitan actuar con plena justicia. Ya es necesario el auxilio del video en jugadas como las mencionadas arriba y como las que hemos visto recientemente en el futbol mexicano. El arbitraje no puede quedarse al margen de las nuevas tecnologías, tampoco puede encajonarse en reglas caducas y fuera de contexto. Se requiere un cambio urgente porque de lo contrario seguirás las actuaciones sospechosas de posible arreglo de partidos. Como el mencionado justamente. Qué vergüenza.- Al ver el partido de México contra Italia en el Clásico Mundial de Béisbol que se juega en diferentes ciudades y conforme al resultado final me pregunté: ¿En realidad este deporte se ha globalizado tanto que hasta los italianos practican una pelota de nivel mundial? Lo dudo. Me pregunté: ¿cuantos peloteros habrá en Italia con relación a México? No creo exista comparación. Sin recurrir a encuestadora alguna seguramente les doblamos en practicantes. La Liga Italiana de Béisbol (oficialmente denominada en inglés Italian Baseball League o IBL) fue fundada apenas en el año del 2007 con tan sólo ocho equipos. Dígame usted si no es para dar vergüenza que un equipo con esos antecedentes venga a tu casa y te gane.

