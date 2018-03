Adiós a mi amigo la ‘Cobra’ Mendoza

Hoy me embarga una profunda tristeza. Se nos adelantó en el camino mi gran amigo, mi tutor, mi padre don Rafael Cobra Mendoza con quien sostuve muchas batallas en el ámbito boxístico. No solamente me nutrió de sus amplios conocimientos deportivos sino que también fue mi consejero personal. Lo conocí hace más de treinta años precisamente en la arena Coliseo durante una épica pelea entre El Negro Delgado y el Ciclón Chávez. De ahí se inició una gran amistad. Entonces yo era reportero de El Occidental y en cada función me sentaba junto a él. Fueron infinidad de charlas donde cada palabra significaba un aprendizaje. Sin duda era un genio de este deporte. Al tiempo me invitó a trabajar como responsable de prensa de un prospecto que se llamaba Saúl Álvarez Barragán a quien por cierto yo lo había apadrinado en su debut profesional el 29 de octubre del 2005 en Tonalá. Fueron largas horas de trabajo en la planeación de su trabajo. Don Rafa quería hacer del Canelo el mejor peleador mexicano de todos los tiempos. Lo llevó a planos internacionales y lo hizo campeón intercontinental. Yo estaba presente cuando Oscar de la Hoya le ofreció una buena cantidad de dólares por la titularidad del peleador. Fiel a sus principios de lealtad le respondió que Félix Tutico Zabala era su mentor fuera de México y que Ricardo Maldonado en tierras nacionales. Yo más que nadie tengo conocimiento de su ruptura con Saúl en diciembre del 2009 en Tepic, Nayarit, luego de su pelea contra Lanardo Tyner. Tema que trataré en un libro sobre la vida del Canelo Álvarez. Posterior a eso fundamos la revista electrónica KoBoxeoMundial donde me nombró director general y cuya última edición se editó en enero del presente. http://koboxeomundial.com/ko-boxeo-mundial-edicion-68-enero-2017/ les recomiendo sus “Líneas con Punch”. Rafael Mendoza nació el 20 de abril de 1937 en Mérida, Yucatán. Decano del boxeo por más de 60 años, primero comenzó como aficionado, luego como periodista y cerró como asesor de peleadores, entre ellos 26 campeones mundiales entre los que destacan seis que están ya en el Salón de la Fama como Miguel Canto, Pipino Cuevas, Humberto Chiquita González, Daniel Zaragoza, Vicente Saldívar y Alexis Argüello. Además de Óscar Larios, Javier Jáuregui, Pedro Flores, Lupe Madera, Melchor Cob, Rafael Herrera, Romeo Anaya, Ricardo Arredondo. Su más reciente representación fue Canelo Álvarez a quien lo llevó a niveles internacionales. Miembro del Salón de la Fama de Canastota Nueva York. Mis condolencias para su esposa Martha Esperón, sus hijas Macarena y Mariana. Don Rafa, allá nos vemos.

