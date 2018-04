Fomenta la división en la CdMx

Normalmente, cada mes reportamos lo más sobresaliente de la Junta Ordinaria que se realiza en el ex Convento de Montserrat, sede de la Federación Mexicana de Charrería (Fmch), ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México; como siempre se dieron los diferentes informes que se ponen a la vista de los presentes, asimismo, se buscan las mejores opciones para la institución.

Entrando al tema deportivo, se informó que de acuerdo con la convocatoria de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la cuarta edición de la Olimpiada Nacional tendrá lugar en la Villa Charra de Toluca, del 5 al 10 de junio y esta versión contará con la asistencia de 33 selecciones infantiles y juveniles estatales.

La Villa Charra Profesor Carlos Hank González ha sido escenario de grandes acontecimientos deportivos, pero con el paso del tiempo ha sufrido el deterioro normal, sin que nadie pusiera atención en su mantenimiento, pero ahora con gran satisfacción, los aficionados a nuestro deporte nacional recibimos la noticia que para esta Olimpiada, el recinto charro está recibiendo un mantenimiento adecuado y será dotado de una velaria en el ruedo, quedando por fin techado para que los deportistas olímpicos tengan las garantías competitivas que den certeza a los participantes y asistentes en general.

Otro aspecto que se tocó en la Junta Nacional fue la intervención del PUA de la Ciudad de México, Fernando Pascual Islas, quien a manera de consulta trató varios puntos, pero de forma enérgica expuso una inconformidad porque quería que la primera vuelta del Campeonato Estatal del año entrante fuera en una sola sede como sucedió este año.

Sin embargo, por comodidad y con la experiencia que tuvieron el año pasado que se dividió en dos lienzos, ahora las Asociaciones Charras Capitalinas propusieron, votaron y decidieron que en 2019 se retomara lo de las dos instalaciones, situación que a Fernando Pascual le incomodó porque su propuesta era que se realizara únicamente en la Metropolitana de Charros o en La Viga, argumentando que esta división se dio por la intervención del ex presidente nacional, Jaime Castruita Padilla.

Esta situación es no reconocer la fuerza del voto que tienen los integrantes de la Unión, además que Pascual Islas no ha hecho un trabajo conciliador entre sus representados, sino todo lo contrario, ya que con su actitud quiere quitarle derechos al grupo que no votó a su favor en las elecciones que lo llevaron a ser PUA de su entidad

En conclusión, dos terceras partes de los involucrados decidieron hacerlo en dos sedes, en Rancho El Olivo y en la Metropolitana de Charros.

La charrería en la Ciudad de México sigue con viejos vicios y sin apegarse a la normatividad deportiva que se maneja a nivel nacional, ya que se siguen imponiendo sedes que no tienen el techo que se debe exigir en un campeonato oficial de la Fmch.

