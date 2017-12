¡Que le hagan cómo quieran!

Hoy inicio esta entrega, la última del 2017, con el fin de agradecer a los amigos que nos siguen cada sábado, para tener a la mano la información del acontecer más destacado de nuestro deporte nacional federado, que durante este año se transformó para obtener un beneficio real para esta comunidad y los que estamos alrededor de nuestra tradición hecha deporte, esperamos que para el 2018 se hagan realidad las diferentes propuestas del Consejo Directivo 2017-2020 de la Federación Mexicana de Charrería (Fmch), pensadas para un bien común.

Entrando a la información que se ha generado en las últimas semanas, en Chiapas es innegable que el trabajo desarrollado por el ex presidente de Unión de Asociaciones Charras (PUA), Carlos Bermúdez Albores, fue de excelencia, ya que inició su gestión con alrededor de 20 Asociaciones Charras y cerró con más de 50 equipos federados, lo que nos habla de su labor para organizar y promover la charrería.

Esta situación ni quien la critique, al contrario, es de tomarse en cuenta y un ejemplo a seguir para cada una de las entidades donde se practica nuestro deporte-arte.

Lo que ahora está en entredicho es el acto protocolario de entrega-recepción a la actual administración, encabezada por Érick Montoya González, quien a casi un año de su administración no ha obtenido ningún dato que precise y aclare el destino del flujo financiero que manejó Bermúdez Albores y no es posible que algunos presidentes de Asociaciones Chiapanecas solapen y con ello sean cómplices de esta situación.

Bajo estas mismas circunstancias se encuentran las Asociaciones de Charros de Estados Unidos y el mismo Consejo Directivo Nacional de 2012-2016, donde el entonces presidente nacional Miguel Pascual Islas y el ex coordinador de EU, Alejandro Galindo Jiménez, también se han negado a entregar la documentación correspondiente a sus gestiones, creando una incertidumbre jurídica en este deporte federado.

Sin embargo, sabemos que estos tres ex dirigentes no van a entregar ni un solo documento, ya que ellos mismos han manifestado que no lo harán y que los actuales Consejos Directivos correspondientes, “le hagan cómo quieran”.

Aunque jurídicamente tendrán que cumplir con sus obligaciones, esta situación será determinante y estatutariamente se deberán tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder en el futuro en el deporte más mexicano.

ramongonzalezbarbet@hotmail.com