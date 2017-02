Más de 78 millones por comprobar

¡Caray, amigos! En esta sección les informé del indiscutible triunfo de Leonardo Dávila Salinas, que sin regateo alguno le da la presidencia de la Federación Mexicana de Charrería (Fmch).

Pensaba que el Consejo Directivo saliente, encabezado por Miguel Pascual Islas, junto con el otro candidato, Édgar del Bosque Amador, buscaría algún pretexto para no hacer la entrega física y administrativa de la institución.

Sin embargo, en esta afirmación me equivoqué a medias, ya que el martes 31 el presidente saliente, Pascual Islas, entregó la constancia de mayoría e hizo la entrega física de las instalaciones, quedando en ese acto protocolario el compromiso de reunirse al día siguiente para que el Comité de Entrega-Recepción, conformado por dos integrantes del Consejo Directivo de Lito Dávila, el secretario general Roberto Quiroz, y el secretario de Tesorería y Finanzas Lorenzo Vargas, junto a Miguel Pascual Islas como ex presidente, Arturo Marín Alcántara, ex secretario general, y Antonio Díaz Pérez, ex tesorero, realizaran los trámites de finiquito e inicio de ambos Consejos Directivos.

Pero para sorpresa de propios y extraños, dicha reunión no se pudo realizar debido a que sin decir agua va, Marín Alcántara y Díaz Pérez no se presentaron, siendo una falta de respeto a toda la charrería federada, actitud que por decir lo menos, es la constante que manejaron los dirigentes salientes, y aunque Miguel Pascual se presentó, solo externó no saber la causa de la ausencia de sus correligionarios.

Pienso que esa ausencia es propiciada porque no han acabado de contabilizar los millones de pesos que ingresaron a las arcas de la Fmch. Con los cuatro campeonatos nacionales que tuvieron la oportunidad de presidir y organizar, como en Nayarit 2013 y Jalisco 2014 con al menos 10 millones de pesos cada uno, Querétaro 2015 con 15, y Chiapas 2016 con 17 y medio millones, además de alrededor de 21 millones que recibieron durante los cuatro años de gestión, de parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Más 5 millones de los derechos para poder transmitir el Nacional Chiapas 2016 por el sistema Sky, y los más de 400 mil pesos que el cuatrienio 2008-2012 dejó en bancos, haciendo un total de 78 millones 900 mil pesos, sin contar los intereses que generó el fideicomiso de la charrería federada que se maneja desde hace varios años, ya que los más de 11 millones de pesos de éste no se pueden tocar, pero deben estar en fondos, esto viene a dar una gran suma de dinero contante y sonante.

Seguramente esa es la razón de la inasistencia, pero nada es justificable, ya que este reporte debía estar preparado con anterioridad, para que cualquiera de los dos candidatos que fuera electo, recibiera los documentos en tiempo y forma; sin embargo, lo único que Miguel Pascual argumentó fue que en cuanto estuvieran listos los informes requeridos, programarían la reunión para hacer la entrega de manera oficial.

Próxima convocatoria para PUA

En unos días, la Federación Mexicana de Charrería lanzará la convocatoria para elegir a los Presidentes de Unión de Asociaciones Charras (PUA) de cada entidad del país, incluyendo a los de Estados Unidos.

Ya se escuchan los nombres de posibles candidatos a ocupar esos puestos; en la Ciudad de México, desde hace más de un año Fernando Pascual Islas ha venido trabajando su candidatura, por lo tanto ya muestra un gran adelanto, e inclusive ya tiene nombrado a Saúl Cortés, de Charros del Pedregal, como vicepresidente de la Unión.

Sin embargo, se rumora el nombre de otro candidato, que sería un fuerte contendiente, ya que cuenta con el apoyo de varias asociaciones federadas y tiene una extraordinaria preparación profesional, que le dará un gran desempeño administrativo y deportivo.

