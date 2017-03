Solo cumplieron 12 PUA

El proceso electoral para elegir a los Presidentes de Unión de Asociaciones Charras (PUA) de cada entidad, concluirá el próximo 15 de marzo, fecha fatal en la que toda la charrería federada de México y de la Unión Americana, ya deberán contar con su representante de unión, quienes son parte importante dentro del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Charrería (Fmch); mientras tanto, el pasado miércoles 1 de marzo, Zacatecas optó por un candidato de unidad, recayendo la responsabilidad en Carlos Mier Álvarez, actitud que, sin lugar a dudas, servirá como operación cicatriz para unir e impulsar a la charrería de ese estado que cuenta con tanta historia y afición por nuestro deporte nacional, pero que además aloja a El Monumental, uno de los mejores lienzos charros de todo México, aunque deportivamente hablando, Zacatecas únicamente cuente con un Campeonato Nacional obtenido en 1992 por el equipo El Soyate; así que la responsabilidad y planificación de Carlos Mier será vital para fortalecer a este deporte-arte.

Donde las patadas están la orden del día es en esta ciudad capital, ya que como sabemos existen dos candidatos para representar a las Asociaciones Federadas, Fernando Pascual Islas y Óscar BiñuelaNavarro, cuyas propuestas de trabajo tendrán que analizarse bien para tomar la mejor opción.

Quiero dejar muy en claro que en este espacio no se trata de desprestigiar a nadie, ya que esto se gana a pulso y es estrictamente personal, y lo digo porque hace unos días, en el barrio cibernético de las redes sociales, Fernando Pascual y gente muy cercana a él mostraron su descontento haciendo una enérgica crítica acerca de la nota publicada el pasado 18 de febrero, en la que menciono lo relacionado con la remodelación que se está haciendo en el ex convento de Montserrat, situación creada por el anterior Consejo Directivo, el cual hasta hoy se ha negado a entregar la parte administrativa de su gestión, haciéndose notoria una franca rebeldía, actitud que afectará directamente a Fernando Pascual, ya que ni siquiera, quienes lo metieron en este enredo, dan la cara para protegerlo, y esto no es ciencia ficción, es la realidad.

Yo los invito a que esa misma energía que utilizan para criticar las notas de esta columna, la usen para analizar el porqué Pascual Islas se encuentra en esta situación y exijan la entrega de documentación al Consejo Directivo saliente, encabezado por su hermano Miguel para que no existan especulaciones, ya que también hay muchos millones de pesos en el aire que incluyen recursos del erario, creando una ruta crítica para todos los involucrados, quienes hasta hoy se encuentran desaparecidos, pues en la Junta Nacional se informó que Miguel Pascual Islas, Arturo Marín Alcántara y Antonio Díaz Pérez ya ni siquiera contestan el teléfono.

Por lo que respecta a los PUA del Consejo Directivo anterior, la mayoría de ellos hicieron caso omiso de la convocatoria, oficio o como le quieran llamar, que les envío la actual administración de la Fmch, donde les solicita su reporte detallado de todas las actividades, tanto deportivas como financieras de sus cuatro años de gestión, ya que tan solo cumplieron 12 Presidentes de Unión, nueve de nuestro país y tres de la Unión Americana. La Ciudad de México es una de las administraciones que no ha entregado, así que Fernando Pascual como ex vicepresidente de la Unión de Asociaciones Charras de esta ciudad capital, quien por cierto empezó su campaña para PUA desde hace un año, lo primero que debió hacer es entregar la parte financiera de su gestión para evitar entredichos y especulaciones que se presten a una mala interpretación, pero finalmente gane o pierda ésto será una sombra para Fernando Pascual.

ramongonzalezbarbet@hotmail.com