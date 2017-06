Desaparecieron más de 3 millones de pesos

En la charrería federada, a casi cinco meses que salió el anterior Consejo Directivo, el ahora ex presidente Miguel Pascual Islas y Arturo Marín, quien fungió como secretario general, no han entregado el informe administrativo-financiero del año pasado, incluyendo el cuaderno de compromisos del 72 Campeonato Nacional Chiapas 2016.

Tampoco han dicho dónde quedaron los más de 3 millones de pesos que recibieron del estado de Querétaro, que supuestamente organizaría el Congreso y Campeonato Nacional Charro 2017, con sede en Rancho El Pitayo, propiedad de Esteban González Ortiz, a sabiendas que estatutariamente era imposible, y depósito que desapareció de las arcas de la institución.

Sin embargo, hasta hoy no se sabe qué medidas tomará el Consejo Directivo encabezado por Leonardo Dávila Salinas, ya que la administración anterior y los solicitantes con mala leche y con las perores intenciones, trataron de burlarse, no solo de los actuales dirigentes, sino de la charrería federada, sobre todo porque no creo que los que aportaron se queden con los brazos cruzados y estén dispuestos a perder esa cantidad, pero a la hora del reclamo se verá con claridad quién fue la persona que lo hizo.

EXITOSO 96 ANIVERSARIO

El domingo 4 de junio concluyó el 96 aniversario de la Asociación Nacional de Charros, evento que por segundo año consecutivo corrió a cargo del Consejo Directivo, que preside Arturo Jiménez Mangas.

Este aniversario fue excepcional, tanto por su organización, como por los equipos invitados, provocando que el lienzo Javier Rojo Gómez en repetidas ocasiones luciera con magníficas entradas, sobre todo el último fin de semana, del 2 al 4 de junio, donde se vivió un ambiente de fiesta que nos permitió disfrutar de nuestra tradicional música del mariachi, además con el respaldo de una megapantalla que vino a redondear la parte visual desde cualquier ángulo.

Después de un mes de festejos, y por enésima ocasión, la Nacional reunió a lo más representativo de nuestro deporte nacional, con equipos charros y escaramuzas, que hicieron posible que los capitalinos tuviéramos la oportunidad de disfrutar en su justa medida, lo que fue equiparable a una final de campeonato nacional.

Así que desde este espacio enviamos una felicitación al Consejo Directivo, que ha puesto todo su empeño para fomentar y difundir nuestro deporte nacional, ya que este año por primera ocasión tuvieron la atinada idea de transmitir los últimos tres días del evento a través de internet, sin costo, y por tal motivo, estuvo al alcance de los que quisieran disfrutar de este deporte tan nuestro.

