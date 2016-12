La veda electoral y la CAAD

Este 24 de diciembre celebraremos la Nochebuena, mañana la Navidad y en unos cuantos días estaremos festejando el Año Nuevo. A través de este medio, es un gran honor desearles lo mejor para el próximo 2017, con la esperanza de que no sea tan complicado, tal como está pronosticado; así que feliz Navidad y próspero Año Nuevo.

Entrando a la información de nuestro deporte nacional y en relación con la nota del pasado sábado 17, No hubo poder humano, en la que expuse que los sucesos del proceso electoral para el cuatrienio 2016-2020, vienen a ser una clara y concisa evidencia de la actitud de cada uno de los contendientes Leonardo Dávila Salinas y Édgar del Bosque Amador; como respuesta recibí varios comentarios por las redes sociales y en la web de La Afición, que se pueden clasificar de anónimos, ya que es a través de sobrenombres sin imagen real de quien escribe, Elde Mostenes y TE Shaw, comentarios que sin ser amenazantes, utilizan la descalificación por falta de argumentos que contradigan mi opinión, pero curiosamente siempre que evidenció alguna situación de Édgar del Bosque, recibo este tipo de mensajes, situación que a decir verdad, no me preocupa en lo mínimo, pero que finalmente culpan al mensajero, cuando Del Bosque Amador y sus representantes son los responsables directos de sus actos de campaña.

Por otro lado recibí una llamada telefónica del grupo del candidato Lito Dávila, solicitándome respetuosamente que en mis notas no escribiera de ninguno de ellos, pero en especial de Édgar del Bosque, ya que, según me comentaron, los dos candidatos pactaron una veda de información, que concluirá con las elecciones del 25 de enero.

Por supuesto que todos los medios nos enteramos del pacto que hicieron entre los candidatos, pero quiero aclarar que ese convenio, pacto o como lo quieran llamar, únicamente fue entre los dos candidatos, por lo tanto, los medios no formamos parte de él y estamos al margen de cualquier situación similar, así que en lo personal seguiré con mi encomienda, buscando la información y los hechos más recientes que sean trascendentes e importantes para nuestro deporte nacional.

Orden en el Deporte Federado

Una nota que asombró al mundo deportivo es la que se dio a conocer el pasado lunes con la detención del presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, Antonio Lozano Pineda, acusado del desvío de más de cuatro millones de pesos del erario público.

El dirigente deportivo, junto con otros federativos, está señalado por no acreditar la correcta utilización de los recursos, y hago mención de esto, porque según Carlos Cruz, compañero de La Afición, en su nota del pasado 20 de diciembre, publicó que Sadara Montenegro González fue quien coordinó la defensa de Lozano Pineda para que gozara de total libertad, personaje quien como todos sabemos, forma parte activa del proceso del Colegio Electoral de la Federación Mexicana de Charrería (Fmch), proceso que ha dado mucho de qué hablar por el cúmulo de irregularidades, como el manejo de dos estatutos, donde la licenciada tenía pleno conocimiento del doble juego. Con todo y eso, representaba los intereses del actual consejo directivo de la Fmch, sacando provecho del tráfico de influencias fomentado por el presidente de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD), David Hernández González, quienes vienen a ser un inmenso lastre tanto para las federaciones deportivas como para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), ya que son juez y parte y apoyan al mejor postor.

