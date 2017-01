Fmch emite comunicados sin firmas

El próximo 25 de enero, la Fmch tendrá votaciones, y muy a pesar de los acuerdos tomados por los candidatos, algunos siguen haciendo campaña a través de corridos y otros ofrecen palcos en los nacionales a cambio del voto.

En la publicación del pasado 7 de enero se evidenció abiertamente el doble juego que ha venido manejando el presidente transitorio de la Federación Mexicana de Charrería (Fmch), Miguel Pascual Islas, y digo presidente transitorio, porque ahora únicamente es el encargado del despacho, con la única facultad de encabezar el Colegio Electoral y el proceso entrega-recepción del Consejo Directivo electo; pero haciendo un recuento de hechos, su doble juego no es nuevo para toda la Charrería Federada, ya que esta conducta se ha venido dando desde que inició el proceso electoral para la presidencia del cuatrienio 2016-2020.

Dicha evidencia es un mensaje de WhatsApp que salió de su número telefónico, en el cual Pascual Islas solicita a todos los PUA de México y de la Unión Americana que envíen a Arturo Marín Alcántara, ex secretario general de la Fmch, la lista de las asociaciones que votarán; esta situación está totalmente fuera de orden, ya que Arturo Marín está al margen de cualquier cargo, porque ese Consejo Directivo finalizó funciones el 30 de noviembre del 2016, y más aun, de toda actividad del Colegio Electoral, ya que fue una condición de la planilla de Leonardo Dávila Salinas, para darle la oportunidad a Édgar del Bosque Amador de contender en las elecciones del próximo 25 de enero, ya que si recordamos, la planilla de Del Bosque Amador no cumple con los requisitos de convocatoria; sin embargo, por enésima vez, Miguel Pascual protege a Marín Alcántara, le da juego y lo involucra en asuntos que solo conciernen al actual Colegio de Elecciones.

Como respuesta a esta denuncia apareció un comunicado con el membrete de la Fmch que nadie firma, solo están los nombres de Miguel Pascual, Arturo Marín y Said Goldner; en él descalifican la labor informativa y de investigación del que escribe esta nota, afirmando que el único fin es desprestigiarlos ante la comunidad charra, cuyo objetivo principal es de la desestabilización del trabajo realizado por el actual Colegio Electoral, condenando fuertemente mi acción.

¡Ah chinga, chinga!, no nos confundamos, el prestigio o desprestigio se lo gana cada quien con sus acciones; por otro lado, el comunicado también dice que “ambos candidatos firmaron un pacto de caballeros para evitar publicar cualquier información en apoyo a la candidatura de uno u otro”, situación, que aunque yo no formo parte de ese pacto, no estoy apoyando a ningún candidato, y continúa “de igual manera a buscar provocaciones o desprestigios que influyan en la decisión de las asociaciones del país y de la Unión Americana”, estos renglones no proceden, ya que únicamente estoy informando la doble y mal intencionada actitud del presidente del Colegio Electoral, quien no forma parte de ninguna planilla, aunque protege al candidato oficial.

Por otro lado, también se valen de estiercoleros de la información, quienes sin ningún trabajo de investigación publican lo que se les ordena; por lo que a mí respecta, de aquí en adelante seré más estricto y expondré ampliamente las pruebas que se requieran, tal será el caso del negocio que tenían proyectado para transmitir en exclusiva por internet el “Congreso y Campeonato Nacional Charro Chiapas 2016”, así que la próxima semana les daré a conocer quiénes son los involucrados y el nombre de la empresa, propiedad de Said Enrique Goldner González, mediante la cual estaban trabajando, ah, por cierto, este último personaje forma parte de la planilla de Édgar del Bosque Amador, como prosecretario de tesorería y finanzas.

Retomando los pactos entre los candidatos y sus representantes, también se hizo público un comunicado dirigido a toda la charrería federada, donde especifican textualmente: “serán sancionados hasta por dos años en sus derechos ante la Fmch, así como también las asociaciones que hagan actos de proselitismo, haciendo ofrecimientos económicos, así como el pago de la cuotas para el año 2017 a cambio del voto”. ¿Esto también incluye el ofrecer un palco a los charros de la Unión Americana para los próximos cuatro Campeonatos Nacionales, en caso de que Édgar del Bosque gane? Creo que Arturo Marín va a ser sancionado.

Respecto a las asociaciones que hacen campaña, quiero comentarles que un elemento de la Asociación de Charros del Peñón compuso lo que se le puede llamar un corrido, para reforzar la campaña de Édgar del Bosque, y éste lo han estado utilizando indiscriminadamente con veda o sin veda electoral.

Después de conocer toda la campaña que se sigue haciendo por debajo del agua a favor de Del Bosque Amador, la pregunta es, ¿van a sacar algún desmentido?

El Colegio Electoral

La semana pasada hice una pequeña reseña de la trayectoria de dos integrantes del Colegio Electoral, por lo que en este espacio continuaré con los representantes de ambos candidatos.

Primer representante de Lito Dávila Salinas, Jesús Chuy Fermín: Coordinador Nacional de Jueces 2004-2008, socio activo de la Asociación de Charros Caporales de Saltillo, Titular de Honor y Justicia en el cuatrienio 2008-2012, Coordinador Regional del Colegio Nacional de Jueces en el periodo 2012-2016, activo en la charrería desde 1970 con una trayectoria impecable, lo que nos habla de un gran promotor y exponente de nuestro deporte nacional.

Segundo representante de Lito Dávila, Alejandro Vera Vázquez: miembro de la Agrupación de Charros Regionales de la Villa, con una trayectoria deportiva en la que ha llevado a su equipo, La Villa Oro, a ser campeón estatal de la Ciudad de México en seis ocasiones, una vez campeón regional y es el actual subcampeón nacional Chiapas 2016; el equipo Villa Oro, que actualmente se encuentra instalado en el estado de Querétaro, es uno de los escuadrones AAA que se ha encargado de promover a nuestro deporte bajo su propia economía; Vera Vázquez y su familia se han preocupado por difundir y fomentar al más mexicano de nuestros deportes dentro y fuera de nuestro país.

Primer representante de Édgar del Bosque, Ricardo Anaya: desde 1960 es socio activo de la Asociación Metropolitana de Charros, La Metro, fue Secretario de Actas de la Fmch de 1996 al 2000, Abanderado Nacional de 1982 a 1988, Presidente de Unión de Asociaciones Charras (PUA) de la Ciudad de México y Prosecretario de Actas de la Fmch en el cuatrienio 2012-2016, en varias ocasiones ha sido Presidente de La Metro.

Segundo representante de Édgar del Bosque, Daniel Vergara: a pesar de los múltiples intentos, desafortunadamente no pude tener contacto con él, lo único que sé es que fue PUA del Estado de México en el periodo 2012-2016 y tiene la promesa de ser el próximo candidato a la Presidencia de la Fmch para el periodo 2020-2024.

