El tiempo de experimentar, se acabó

Hay un mensaje muy fácil de leer en la lista que dio a conocer Juan Carlos Osorio ayer miércoles para enfrentar los duelos de preparación del 23 y 27 de marzo. Lo resumo así: al convocar a 28 jugadores, sin incluir a Giovani dos Santos (que se encuentra lesionado), las dudas que mantiene sobre el listado final de jugadores que inscribirá para el Mundial de Rusia, es de 5 elementos.

No habría razón, si no fuera así, para llamar a 28 jugadores en la única Fecha FIFA que está programada de aquí a la inauguración de la Copa del Mundo, en junio próximo.

Osorio llamó para enfrentar a las selecciones de Islandia y Croacia, en Santa Clara y Dallas, a tres porteros. Son los tres que estarán en la lista final, a no ser que uno se lesione: Guillermo Ochoa, Jesús Corona y Alfredo Talavera.

Quedan, entonces, 20 lugares.

De acuerdo a la propia clasificación de posiciones que tiene la lista oficial dada a conocer ayer, hay 8 defensas; 9 medios y 8 delanteros. Sobran, cuando menos dos por cada uno de estos sectores.

Héctor Moreno, Carlos Salcedo, Diego Reyes, Néstor Araujo, Miguel Layún, Hugo Ayala, Jesús Gallardo y Edson Álvarez… ¿Cuáles dos dejaría usted fuera?

Vamos con los mediocampistas: Héctor Herrera, Andrés Guardado, Marco Fabián, Jonathan dos Santos, Rodolfo Pizarro, Jonathan González, Jesús Molina, Jorge Hernández y Omar Govea. Pensando en que Giovani tiene su sitio seguro, aquí sobran tres. ¿A cuáles dejaría fuera?

En los delanteros sobran dos: Javier Hernández, Raúl Jiménez, Oribe Peralta, Hirving Lozano, Carlos Vela, Jesús Manuel Corona, Javier Aquino y Jürgen Damm. No pueden ir tantos. ¿A cuales dejaría fuera?

Me queda claro que no habrá más de estos 29 jugadores (incluyo a Gio)… Y ahora sí, estos dos partidos deberían de ser utilizados para resolver cualquier duda que mantenga el entrenador. No hay más tiempo para experimentar. Es hora de que Juan Carlos Osorio decida. Para cualquier eventualidad también tiene elementos ya.

rafael.ocampo@milenio.com

twitter@rocampo