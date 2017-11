Esa es la selección que queremos en Rusia

A la memoria de Don Ciro Gómez Villar…

Con el mismo cariño que me regaló

Lo que mostró el viernes pasado en Bruselas, es lo que tiene que mostrar la selección mexicana de futbol en el Mundial de Rusia 2018. Fue un equipo atrevido, valiente, respondón cuando se vio abajo en el marcador y agresivo las dos veces que alcanzó el empate y finalmente, por un buen rato, cuando se fue arriba en el marcador. Llegó el 3-3 por parte de los locales, y todavía los dirigidos por Juan Carlos Osorio pudieron meter un cuarto gol.

Como respondió muy bien el defensor Héctor Moreno: un equipo que ataca y busca dañar al rival, necesariamente se expone atrás, dejando espacios, arriesgándose a que lo crucen adversarios potentes.

Prefiero 50 mil veces esta versión de la selección nacional que la de un equipo anodino y conservador, escondido y medroso.

El representativo nacional de Bélgica está conformado, sobre todo en zona de ataque, por algunos de los mejores futbolistas europeos. Tienen un portero que ha sido catalogado como de los mejores del mundo. Disfruté viendo sus caras desconcertadas ante el daño que les hicieron los nuestros.

Me encantaría, sin duda alguna, como dijo Andrés Guardado hace apenas unos días, que la selección mexicana de futbol gane el campeonato del mundo. Mi conocimiento del escenario futbolístico mundial me dice, sin embargo, que estaría cultivando una ingenuidad casi pecaminosa. Pero estoy seguro que si en Rusia juegan como lo hicieron en Bélgica, muchos estaremos no solo orgullosos, sino muy contentos con los resultados que se obtendrán.

Hoy ante la selección de Polonia, pese a las bajas de jugadores importantes, lo que toca exhibir es consistencia. La misma dosis de valentía y atrevimiento, de agresividad.

rafael.ocampo@milenio.com

twitter@rocampo