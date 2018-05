La tarea más sencilla del mundo

La realidad es que ninguna lista de ningún entrenador de selección nacional, para el Mundial de futbol, debería de ser o contener sorpresas.

Se trata, simplemente, de llevar a los 23 mejores futbolistas disponibles, es decir, en plenitud de condiciones físicas y de juego.

En un futbol como el mexicano, que incluye una buena legión de elementos jugando en Ligas de Europa, no debería de haber debate alguno a la hora de seleccionar a los mejores, posición por posición.

Decir que, en el caso mexicano, el entrenador Juan Carlos Osorio, su equipo de colaboradores, se han quebrado la cabeza para elegir, es adornarse demasiado.

En el específico estilo del colombiano, se ha encargado además de dinamitar cualquier listado de opciones en ciertas posiciones. Haciendo un ejercicio de selección, al que fui invitado por el equipo de editores de laaficion.com, no alcanzo, por ejemplo, a nombrar ni siquiera a un lateral derecho natural. Ni siquiera me atrevo pues el director técnico de origen colombiano a todas luces no confía en ninguno de los que actúan en la Liga Mx... por ello ha improvisado a un central (fuerte y lento), como Carlos Salcedo en esa posición.

¿Y Paul Aguilar, Gerardo Flores, Luis Rodríguez? (Por citar a algunos)... los tres, más bien todos, por una u otra razón, están borrados.

No hay demasiada ciencia tampoco a la hora de revisar a los laterales de la otra demarcación. O es Miguel Layún o tendría que improvisar con elementos de perfil zurdo con características poco defensivas... por eso casi todos apuestan por el puma Jesús Gallardo como alternativa al hoy enrolado en el Sevilla.

Mediocampistas y delanteros sobran y alcanzan. Los que se quedarán fuera, como Rodolfo Pizarro y Alan Pulido es porque hay otros un poco mejores y con mayor experiencia.

Ahora, de los 23 convocados, si al equipo mexicano le va bien en Rusia 2018, llegarán a jugar no más de 17 o 18... los otros 7 o 6 solo irán a entrenar.

rafael.ocampo@milenio.com

twitter@rocampo