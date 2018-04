Ni se ilusionen con que será Peláez

Se habla de que Ricardo Peláez, actual comentarista en ESPN, podría ser contratado por el Cruz Azul como responsable máximo del proyecto deportivo. En algunas entrevistas que ha dado al respecto, ha dicho que sí le gustaría. Pero ha aclarado en todo momento que no ha recibido ninguna llamada por parte de quien lo debería de contratar, es decir Guillermo Álvarez Cuevas.

Si entiende muy bien esto al leer a Peláez, ni del presidente del Cruz Azul, ni de ningún otro directivo.

Los años que llevo en este oficio, escribiendo y reporteando sobre el medio, me indican que esto no es más que una nota sin sustento. Si al Cruz Azul le interesa o interesara contratar a Peláez, el asunto no estaría ventilándose de esta manera.

Así que como aficionado confeso del Cruz Azul ni me desgasto emocionalmente, o lo que es lo mismo, ni me ilusiono.

Sería una gran decisión darle a Peláez la máxima responsabilidad durante al menos tres años. Darle verdadero poder y apoyarlo con recursos para rearmar al primer equipo, para hacerlo campeón y competitivo de forma continúa.

Pero no está el señor Álvarez Cuevas para entregarle esto a nadie con el perfil de Ricardo. Lo que ha buscado y encontrado este equipo es a personajes absolutamente sumisos a los criterios que han sumido en la mediocridad a un club que brilló en los años setenta y buena parte de los ochenta.

Seguramente, por los pésimos resultados de esta campaña, con el equipo eliminado, el hombre que actualmente aparece como director o vicepresidente deportivo, Eduardo de la Torre, dejará su puesto. Eso sí creo que va a suceder.

Escribo esto absolutamente convencido de que las cosas irán por aquí: se va el Yayo de la Torre, pero no lo sustituirá Peláez. Quien vendrá en lugar de De la Torre será un personaje del mismo tipo que él, o como Agustín Manzo o Alberto Quintano, los que recuerdo lo sucedieron.

Ojalá me equivoque por completo.

