"Nico" Castillo y su posible futuro en México

Es una verdadera lástima que el chileno Nicolás Castillo ya no quiera seguir en La Liga Mx, y en consecuencia, en los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El goleador, como lo declaró a una estación de radio de su país hace dos días, quiere ir a una Liga de futbol europea y probar que su nivel está para llevarlo a destacar en niveles de competencia superiores. Es una aspiración absolutamente legítima. Y ojalá se le cumpla. Sé, además, que Nico ya está verdaderamente harto de estar en México. Y no porque alguien lo haya tratado mal. Todo lo contrario, en los Pumas lo han llenado de mimos. Quienes conocen y han tratado al chileno saben de su carácter complicado, que muchas veces no lo hacen entenderse ni consigo mismo.

El asunto para la directiva de los Pumas, propietaria de los derechos al cien por ciento, está muy claro. Hay una cláusula de rescisión, que aplica para el futbol europeo, valorada en 8 millones de euros. Quien quiera a Nicolás tendrá que negociar sobre este monto. Estoy al tanto de que a Pumas, algún representante, le ha ofrecido vender a Nicolás y quedarse con un 25 por ciento del valor de su carta... pensando en que el delantero vaya a un equipo que proyecte su carrera y luego pueda ser vendido a un monto mucho mayor. Un equipo como el Villarreal de España, por ejemplo.

Hay un problema: Nicolás no podrá ser visto en el próximo Mundial de Rusia pues su selección se quedó fuera. No tendrá demasiados equipos interesados en él. Esto lleva a la directiva de Pumas a considerar venderlo en el mercado mexicano, algo que no había considerado antes. Lo que no quieren es tener a un jugador que no esté a gusto y por ello le están buscando ya reemplazo.

Vamos a ver cuánto están dispuestos a ofrecer por él los poderosos de la Liga Mx. ¿Se lo imaginan vestido de amarillo, azul, rayado... o de Tuzo? Todo puede pasar. Nico difícilmente seguirá de Puma.

rafael.ocampo@milenio.com

twitter@rocampo