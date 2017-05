Los mitos de la final Chivas vs Tigres

Es cierto esto de que el enfrentamiento entre las Chivas y los Tigres no hace honor al título que algunos le han querido poner. No es el mejor ejemplo para representar lo de “Cantera vs Cartera”….

Las Chivas han gastado y bastante dinero en los últimos años para armar el plantel que ahora los tiene en los puestos de honor del futbol mexicano.

Del equipo titular que acostumbra poner el argentino Matías Almeyda, los siguientes jugadores fueron adquiridos en operaciones cuantiosas y delicadas: el portero Rodolfo Cota; los defensores Edwin Hernández, Jair Pereira y Oswaldo Alanís… Los mediocampistas José Juán Vázquez y Orbelín Pineda… Y los atacantes Rodoldo Pizarro, Alan Pulido y Néstor Calderón.

¡Nueve de once titulares no nacieron en las fuerzas básicas de las Chivas!

Uno más de esos refuerzos costosos que se mantiene en el primer equipo, Isaac Brizuela, ha quedado relegado después de una lesión sufrida en el presente torneo.

¿Quiénes sí son canteranos con papel destacado? El veterano defensor Carlos Salcido, el lateral derecho Jesús Sánchez, los mediocampistas Michael Pérez, Javier López y los atacantes Carlos Flores, Ángel Zaldívar y Carlos Cisneros.

Si después de esta información usted se empeña en querer seguir viendo a esta final como el típico enfrentamiento entre el equipo pobre y el rico pues responsabilidad de cada quien.

Cierto es que los Tigres tienen el poder adquisitivo más grande del futbol mexicano, pero los rojiblancos no cantan mal las rancheras. No construyamos historias que no son.

En cuanto a los estilos de juego también hay un exceso de juicios sin sentido. Esto de que las Chivas solo juegan de una manera ofensiva, es falso. Lo que no quiere decir que no dominen un sistema. Sí saben a qué jugar, pero el estilo de Almeyda no es tan tonto como para jugar siempre al frente. No habrían llegado hasta esta instancia con esa filosofía.

rafael.ocampo@milenio.com • twitter@rocampo