¿De dónde sacará 120 mdp, Lobos BUAP?

Se toman y toman decisiones en el futbol mexicano pareciera que sin pensarlas. Por ejemplo: ¿cuál será el premio del equipo campeón de la Liga de Ascenso si el conjunto que descendió de la Liga Mx, en este caso Lobos BUAP decide no comprar su permanencia en la máxima división?

¿Quién le pagará este “premio” o “compensación” de 120 millones de pesos a los Cafetaleros de Tapachula o a los Alebrijes de Oaxaca?

Estos dos equipos jugarán la final del Ascenso Mx, pero no cuentan con la “certificación” para poder jugar en la Liga Mx.

Urge una respuesta a esta gran interrogante.

Pero también urge saber, en caso de que Lobos BUAP decida sí pagar esos 120 millones de pesos, de dónde los va a sacar.

Es más que evidente que si algo no le sobra a la directiva de este equipo, representante de una universidad de carácter público, es dinero…

No tiene jugadores suficientes en propiedad, no tiene inmuebles que vender, no cuenta con patrocinios que le sobren, tampoco es que sus derechos de transmisión televisiva estén sobre esos valores, como para hipotecarlos cuando resultarían definitivos para el sostén del equipo.

Hasta donde estoy enterado Lobos BUAP no ha dicho si pagará o no para seguir en la Primera División, pero sí resulta fundamental que la Liga Mx o la propia Federación Mexicana de Futbol marquen el principio de que ese dinero no puede provenir de ayudas gubernamentales, sean prestamos o sean pagos en publicidad.

Lo importante es que la Liga Mx no puede seguir entrampada por estos vacíos reglamentarios, por esta tan reducida capacidad para redondear todos los escenarios en los que decide mostrarse.

Y ninguno de los directivos que están inmersos en esta toma de decisiones puede argumentar que esto que estamos viviendo no era previsible cuando decidieron implementar estos candados que evitan que equipos y propietarios insolventes lleguen a la Liga Mx.

Qué horas tan complejas para todos los involucrados.

