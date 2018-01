Vayamos despacito con la lista de Osorio

Conviene revisar con calma las decisiones que está tomando Juan Carlos Osorio. El entrenador de la selección mexicana de futbol, primero que nada, tiene que responder a un calendario de "partidos de preparación" un tanto absurdo. No puede considerarse como tal, para empezar, el enfrentamiento que tendrán a mediados de la próxima semana, en San Antonio, Texas, contra el representativo de Bosnia Herzegovina.

No se puede llamar "partido de preparación" a uno en el que no puedes considerar (al no caer en Fecha FIFA), a los futbolistas que actúan en clubes europeos, los que a todas luces representan la base del conjunto que competirá en el Mundial de Rusia.

Así que Osorio tiene que inventar, literalmente, una selección alternativa para hacer frente a estos partidos recaudatorios. Otra cosa es que no lo quieran reconocer de esta manera y salgan a decirnos que el referido partido servirá para pulir la lista final o para que el entrenador termine las dudas que todavía tiene.

Vamos a revisar línea por línea los jugadores que seguramente estarán entre los 23 que cada selección mundialista debe y puede inscribir. Porteros: Guillermo Ochoa, Jesús Corona y Alfredo Talavera. Este último recién reaparecerá con su equipo en la Liga, tras una larga recuperación de una lesión.

Así que los tres porteros convocados ayer, Rodolfo Cota, Jonathan Orozco y Gibran Lajud, evidentemente están en una segunda línea. Por si alguno de los otros tres se llega a lesionar o por si Talavera no llega a recuperar el gran nivel al que nos acostumbró.

¿Para esto es necesario un partido el 31 de enero? Creo que no. Además, supongo, Osorio podrá ver en acción cuando mucho a dos de los tres guardametas.

Y así línea por línea. Habrá que ver si el entrenador de origen colombiano pone a dos jóvenes mediocampistas recuperadores que han generado un sabor muy agradable en los últimos meses: Víctor Guzmán y Jonathan González. Jugadores por cierto a los que no había llamado antes.

rafael.ocampo@milenio.com • twitter@rocampo