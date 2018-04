Solo un equipo merece el campeonato

Conviene hacer precisiones sobre lo que se puede esperar de los equipos que aspiran a la Liguilla. El Cruz Azul y el León es cierto que la tienen casi imposible. Tienen que ganar el último partido que les queda, ambos de visitantes, ante los Tiburones Rojos del Veracruz y las Chivas del Guadalajara.

No resultaría extraño que lo hiciesen. Pero para poder clasificar tienen que perder todos los adversarios que están por delante, situados todos en perspectiva de entrar como los octavos invitados. Es decir: derrotas de Tijuana, Pachuca, Necaxa y Puebla (aunque en este último caso bastaría un empate)… Esto para La Máquina. En el caso de los esmeraldas necesitan lo mismo, pero además que pierda el Cruz Azul.

Así que hagamos bien en olvidarnos de alguno de estos dos conjuntos.

La última jornada ofrece una buena cantidad de partidos en los que se juega mucho: el Monarcas vs Necaxa; Xolos vs Toluca; Lobos BUAP vs Puebla; Pachuca vs Atlas; Pumas vs Querétaro y los ya comentados Chivas vs León y el Veracruz vs Cruz Azul…

Los que no implican tanto drama son: Tigres vs Monterrey y América vs Santos.

Candidatos a entrar en ese octavo lugar: Pachuca como número uno (no veo como no pueda vencer al Atlas)… Veo a Monarcas y a Pumas ratificando sus séptimo y sexto sitios.

Pero bueno, cuando menos este sistema de competición da de qué hablar y emocionar hasta la última fecha. Aunque siga premiando la mediocridad.

En la zona de arriba solo el Toluca, que le saca siete puntos al segundo lugar (Santos Laguna) parece dar garantías de favoritismo. Todos los demás que tienen su pase seguro (laguneros, Monterrey, Tigres y América) han tenido un torneo penosamente irregular. Por mucho, los Diablos Rojos que dirige Hernán Cristante merecerían el campeonato.

No alcanzo a distinguir ese otro equipo que viene cerrando fuerte y llegaría a la etapa final pleno de fuerza… Ahhh no, perdón, sí… Es el Atlas, que ha ganado 10 de los últimos 12 puntos en disputa, pero resulta que los rojinegros ocupan el sitio 16 de la tabla.

rafael.ocampo@milenio.com

twitter@rocampo