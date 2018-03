Los secretos del superlíder Santos

¿Quién hubiera apostado hace dos meses a que transcurridas diez jornadas de las 17 que componen la fase regular del campeonato, el Santos Laguna iba a aparecer como superlíder, con dos puntos de ventaja sobre el América y los Tigres, cinco más que el Monterrey?

Pocos, por no decir que nadie. El trabajo que han llevado a cabo hasta el momento los laguneros merece un gran reconocimiento. 6 partidos ganados, 2 empatados, 2 perdidos… 18 goles a favor, 9 en contra…

Son varios los puntos que hay que resaltar sobre las decisiones tomadas, en primera instancia, por Alejandro Irarragorri, el presidente de este equipo.

En primer lugar, haberle otorgado la confianza a Robert Dante Siboldi para que se hiciera cargo de la dirección técnica. El ex portero uruguayo, con un gran paso por el futbol mexicano como futbolista activo, entró al relevo de José Manuel de la Torre, con la pinta de ser solo un interino pues era un personaje a cargo de las fuerzas básicas.

No fue una decisión fácil ratificar al ex mundialista con la selección uruguaya pues pese a llevar años como entrenador no tenía experiencia manejando equipos de Primera División. Ponerlo en el sitio que ahora ocupa fue una verdadera apuesta que hoy puede decirse se ha ganado. A este paso, los laguneros tienen garantizada cuando menos la Liguilla.

Hay un segundo momento clave que debe también mencionarse: cuando se decide que no hay que vender a figuras como el central Carlos Izquierdoz y al delantero Djaniny Tavares. Ambos se dijo fueron seriamente pretendidos por el Cruz Azul de Pedro Caixinha.

En un equipo acostumbrado a vender, en el mercado nacional, a muy buen precio a sus figuras, esto es muy meritorio.

Un tercer punto positivo es la apuesta bien dirigida y seleccionada por la cantera…. Y la paciencia que han demostrado a elementos que llegaron a desesperar por su lento desarrollo, empezando por Tavares, el goleador y figura de la Liga.

rafael.ocampo@milenio.com

twitter@rocampo