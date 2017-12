Una final mucho más allá de Gonzalitos

Hace no mucho tiempo, en una de esas encendidas discusiones en las que no dejaba de sorprenderme su espíritu suicida, mi queridísimo amigo Gerardo Velázquez de León, dijo en su maravilloso tono provocador: “Al clásico regio no lo ve nadie más allá de la Avenida Gonzalitos”.

Creo que la vigencia de esa frase, que le sigue provocando en redes a Gerardo insultos y aplausos al por mayor, se ha vencido. Por supuesto que la final del futbol mexicano que se llevará a cabo el jueves y el domingo próximo, será vista mucho, pero mucho más allá de Gonzalitos.

El clásico regio se ha vuelto, merecidamente, de interés nacional. Ya veremos las mediciones de rating de las transmisiones que irán en exclusiva por Televisa. Pero anticipo que serán muy buenas. Promoción hay de sobra y calidad sobre la cancha también.

Son Tigres y Rayados los equipos que mejor están jugando, con figuras realmente destacadas. Y con dos excelentes entrenadores, distintos en casi todo.

No imagino a nadie al que le guste el futbol, que no le vaya a ninguno de estos dos equipos, que no haya nacido en Nuevo León, que vaya a decir: “No voy a ver la final porque llegaron los dos equipos de Monterrey”.

Ni tampoco veo del otro lado a seguidores del futbol en esta región del país, burlándose o retando a los aficionados de otros equipos, porque hoy están fuera de la final. Durante muchos años hemos recibido muestras maravillosas de tolerancia y respeto por parte de aficionados de Tigres y Rayados. Son aficionados que reconocen la calidad de equipos y jugadores rivales y cuando estos se han llegado a imponer en su propio territorio, terminan aplaudiendo.

No todos, pero sí la gran mayoría.

Así que dejemos que los regios vivan su final en paz y acompañémoslos en su celebración. Hoy no hay dos mejores equipos en nuestra Liga. Y viajemos más allá de la Avenida Gonzalitos.

rafael.ocampo@milenio.com

twitter@rocampo