Las Chivas y la imposibilidad de renovarse

Tras la derrota del sábado pasado por la noche, pareciera que las Chivas se han instalado de forma inamovible en un modo de impotencia.

Tienen un muy buen entrenador en la figura de Matías Almeyda. Un director técnico que ha tenido continuidad y confianza absoluta por parte del hasta entonces inestable propietario del equipo Jorge Vergara… Y tiene buenos jugadores en cada línea: lograron mantener para esta y las próximas campañas al portero Rodolfo Cota, sólido y serio, regular como pocos. En la defensa central aparecen el experimentado e intenso Jair Pereira; el veterano Carlos Salcido y un joven prometedor como Hedgardo Marín… Por los costados o laterales: Jesús Sánchez y Edwin Hernández… En la contención y recuperación a Orbelín Pineda; en la distribución a un Javier López renovado y ágil física y mentalmente… Y en ataque al creativo y dinámico Rodolfo Pizarro, al punzante Carlos Cisneros y al contundente Alan Pulido…

Al margen del episodio que ha postrado a Osvaldo Alanís, otro defensor central, están todos. A Walter Sandoval, otro prometedor jugador recién adquirido en la banca y a Isaac Brizuela… También a otro talentoso joven que llegó como refuerzo hace algunas semanas: Ronaldo Cisneros.

No hay más. O al menos no para esta campaña. Pero el equipo de Almeyda solo pinta para dar pelea, no se ve cómo puedan desequilibrar de forma clara algún partido a su favor. Podrán ganar y sumar tres puntos, eso está claro, pero les va a costar muchísimo. No obstante, lo que es más delicado es que cualquier otro conjunto de la Liga, cualquier otro hay que resaltarlo, les podrá ganar, aun en su estadio.

Es evidente que las armas que el equipo exhibió apenas hace algunos meses, cuando lograron derrotar a los Tigres y alzarse con un campeonato ilusionante, quedaron ya desarticuladas.

Un equipo que pretenda seguir como ganador de campeonatos debe tener una notable capacidad para renovarse. Y Chivas no la ha tenido y no porque no haya querido o le falte claridad a quienes lo dirigen de esto.

