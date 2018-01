La justificada apuesta puma por ‘El Cubo’

No tenía el chileno Nicolás Castillo un reemplazo en el eje del ataque de los Pumas. Una sanción o una lesión de este extraordinario goleador, le habría planteado al entrenador David Patiño un problema serio. No hay, en el análisis que ha hecho el cuerpo técnico muy de la mano de su directiva, un reemplazo todavía listo para esta labor entre los jóvenes canteranos.

Esto es lo que justifica la contratación de Érick El Cubo Torres. Un centro delantero muy particular, material de exportación desde hace algunos años, cuando fue contratado por la Major League Soccer para jugar, primero con el Galaxy de Los Ángeles y luego por el Houston Dynamo. Con un breve paso de retorno a la Liga Mx con un Cruz Azul que lo tuvo a préstamo, pero en el que nunca quedó claro su rol.

Torres, quien nació el 19 de enero de 1993 (es decir, acaba de cumplir 25 años), tiene que entender el enorme esfuerzo que está haciendo un equipo como Pumas. Madurar, concentrarse, dedicarse, asumir esto como el mayor compromiso que ha tenido en su carrera.

Hasta donde estoy informado, El Cubo llega a los Pumas comprado por una suma no superior a los 1.9 millones de dólares, luego de que la negociación iniciara en una cifra cercana a los 5 millones de dólares. A como están los precios en nuestro futbol no me parece una cifra desproporcionada. Es una apuesta finalmente por un mexicano que ha dado muestras de calidad, intermitentes seguro, pero finalmente de calidad.

Por lo que conozco del proyecto que encabeza, contra viento y marea, Rodrigo Ares de Parga, se está haciendo una siembra puntual y rigurosa para que en los próximos años (así es esto), surjan más y mejores canteranos en todas las posiciones, incluido el ataque, donde hace ya varios años tan buenos goleadores fabricaron.

Habrá quienes reclamen a Ares de Parga una apuesta por un canterano ya, en lugar de El Cubo… Seguramente muchos de ellos también le reprocharían si las cosas van mal con el primer equipo, por qué no se reforzó más allá de la cantera.

