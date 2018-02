El debate presidencial y la final del futbol

Me parece respetable que el Instituto Nacional Electoral quiera que la Liga Mx mueva o reprograme la final del actual torneo, programada para el domingo 20 de mayo por la noche. A mí no me parece que esto deba ser así.

Entiendo que se trata de una final (con equipos, por cierto, que no conocemos pues eso se sabe hasta una semana antes), pero por qué no entonces el INE pide que ninguna otra televisora programe cosas atractivas en su pantalla, como alternativas a un debate que casi siempre resulta aburrido… O por qué no pedir que los cines dejen de exhibir películas desde las 19 horas para que la gente pueda llegar a su casa y sentarse a ver a unos políticos que siempre prometen cosas que luego no cumplen.

El debate presidencial (que ese de mayo será el segundo de los tres que están marcados con carácter obligatorio y oficial), lo va a ver quien quiera verlo. Y si a cualquier persona que piense votar el 1 de julio le parece más atractivo un partido de futbol pues pobre de nuestra política.

Entendería más que quien quisiera cambiar el horario de la final fuera la propia Liga Mx, preocupada por los niveles de audiencia y comercialización que le haría perder el debate de los presidenciables. Pero evidentemente esto no va a suceder, porque a nadie le preocupa eso en el mundo del futbol.

Más allá de esta idea que les planteo, creo que la Liga Mx o la misma Federación Mexicana de Futbol van a terminar cediendo a la petición del INE y pondrán la final entre esos dos equipos desconocidos o más temprano o hasta después de ese segundo debate. Eso es lo que va a pasar.

Pero creo que el tema no puede dejar de generar análisis. Si es un poco triste que se tenga que cabildear a favor de los políticos, alterando lo que resulte para generarles un entorno favorable.

Aunque bueno, no puedo dejar de pensar que seguramente el candidato que vaya ganando en las encuestas quizá se pronuncie como yo, y pida que la final no cambie ni de día, ni de horario.

