Futbol y cerveza, ¿con o sin alcohol?

No tengo nada claro quién decidió que en la zona de los estadios donde habitualmente se sitúa a los aficionados del equipo visitante, la cerveza que se vende sea sin alcohol. Leo que esta medida se aplica desde mediados del año pasado. Y la verdad me parece estupendo.

Leo también que, al menos en el partido que jugaron el medio día del pasado domingo los Pumas y el América en el Olímpico de la Ciudad Universitaria, se agotó la cerveza sin alcohol y que los vendedores de la misma estaban felices, por sus ganancias, al terminar el juego.

Sin pretender que todo mundo esté de acuerdo con esta acción, habría que recuperar que ésta se hizo para disminuir la violencia asociada al consumo exagerado de alcohol. No digo que el alcohol sea el único factor que genera insultos, empellones o golpes, pero sí es uno de los más importantes.

Todos aquellos que han estado en una tribuna de cualquier estadio de futbol del país tendrá que reconocer que las gradas, las plateas o los palcos, terminan convirtiéndose en muchas ocasiones en verdaderas cantinas en las que nadie regula el consumo de alcohol, ni el comportamiento de las personas que terminan afectadas por este hecho.

Con esta medida de limitar el consumo de alcohol, poniendo a disposición del público el producto que no lo contiene, creo que salen ganando todos: las empresas cerveceras que han sido patrocinadores efectivos de este espectáculo durante muchos años y el aficionado que puede seguir consumiendo una bebida que le gusta (o muy parecida) durante todo lo que dura el partido. Y no hasta cierta parte del segundo tiempo cuando, me consta, se suspende invariablemente la venta de la cerveza con alcohol.

Entiendo que hay aficionados que juzgan la medida como discriminatoria, pues a ellos no les venden cervezas con alcohol y a otros presentes en otras zonas de la tribuna sí… Bueno eso es algo que debe revisarse en instancias adecuadas para ello, del tipo la Procuraduría Federal del Consumidor, por ejemplo.

