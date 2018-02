El futbol mexicano y los dineros gubernamentales

Hasta donde estoy enterado, el grupo de propietarios y directivos de equipos que en principio buscaron la suspensión del descenso y ascenso, no está dispuesto a dejar la lucha que interpretan los llevará a tener mejores condiciones de competencia y salud financiera en la Liga Mx.

Si el proyecto en el que estuvieron trabajando generó, una vez que se dieron a conocer versiones bastante creíbles del mismo, rechazo casi unánime, no tienen problema en dejarlo de lado. Pero el hecho de que salgan a decir ahora que el descenso y ascenso se mantendrá, no quiere decir que no vayan a establecer, desde los órganos legales que tienen para ello, una serie de requisitos mucho más exigentes de los que hasta ahora existen para pertenecer a la máxima división del futbol mexicano.

Algunos de ellos se centrarán en la clarificación de las fuentes de financiamiento de quienes aparecen como propietarios de la también llamada división de plata del futbol mexicano.

Ayer, en Guadalajara, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Decio de María, habló del apoyo gubernamental que reciben algunos o muchos propietarios de equipos.

“El futbol profesional es empresas privadas e inversionistas privados. Es uno de los capítulos que se trata de regular. Es tener reglas que sean iguales para todos. El deporte profesional debe ser eso, de inversionistas privados, de quienes generen sus propios recursos para tener un proyecto”…

“Hay situaciones en donde gobiernos han invertido a ciertos equipos y eso no es Fair Play, porque hay otros que no tienen esa misma posibilidad y ese es uno de los capítulos en el que el Comité está trabajando. Desde el origen, si a unos le dan y a otro no, no es un Fair Play financiero para los que están invirtiendo en esa industria”, explicó.

Celebro este punto. Pero hay que agregar o desear que estas medidas no solo se centren en los equipos de la Liga de Ascenso. En la Liga Mx también se da esto, no nos engañemos.

