Los verdaderos dueños del deporte en este país

Salió ya de prisión Antonio Lozano, el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. Y ayer, en una conferencia de prensa, se dedicó a desafiar la presión que sobre él ejerce, a través de la Comisión Nacional del Deporte, el gobierno federal.

“Tuve 900 mensajes de apoyo durante todo mi proceso y las Asociaciones del país estuvieron dando el apoyo a mi persona”, dijo Lozano.

De las acusaciones que pesan en su contra, sobre las cuales investiga la fiscalía respectiva, no mencionó nada.

Lozano de hecho mandó el mensaje de que seguirá trabajando de la misma manera y como, asegura, no recibe recursos federales desde hace dos años pues no considera que tenga que dar cuentas o no al menos a quien ahora se lo pide.

Dijo otro señor presente en su rueda de prensa, César Moreno (ex presidente de la FMA) que: “Nunca se había visto al atletismo tan fuerte como ahora”… y que Lozano seguirá al frente del atletismo mexicano, ya que para la Federación Internacional esta Asociación “está más fuerte que nunca”.

Bueno, creo que toca ahora a los atletas hablar. Lo mismo a las figuras que este deporte ha dado en los últimos años. Tienen derecho y obligación de manifestarse.

Y toca también, por supuesto, a la Conade definir el siguiente paso. ¿Están tan seguros Alfredo Castillo y sus principales colaboradores que Lozano será declarado culpable y que la sanción que se le aplique lo obligue a renunciar al cargo en el que, muy orondo, sigue exhibiéndose?

¿El único plan que hay es el de esperar la determinación del juez?

Creo que un poco más allá de los recursos legales a los que apeló la Conade, este hombre venía siendo defenestrado por muchos atletas relevantes que no se han sentido apoyados y, al contrario, desconfían de la gestión de su dirigente.

Qué complicado es cambiar el deporte en este país. Los dictadores, los jefes máximos de las federaciones son realmente poderosos, tan dueños de conciencias, no nada más de dineros.

