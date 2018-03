Había que haber estado ahí, para creerlo…

Toda esta temporada no había asistido al estadio Azul. Fui el sábado pasado para ver el Cruz Azul vs Pumas que terminó igualado a un gol. Algunas cosas me sorprendieron. Primero, la ausencia de una porra organizada en el equipo local que estuviera apoyando con gritos y cánticos durante todo el partido. En el sitio donde habitualmente se coloca la llamada “Sangre Azul”, en la tribuna situada atrás de la portería norte, imperó un silencio expectante, por ahí algún tamborazo aislado… Hasta que.

Hasta que una nueva derrota se sentía y olía, a falta de unos seis o siete minutos para que terminara el partido. De pronto, el estadio donde se encontraban los aficionados del equipo cementero, despertó de una forma realmente espectacular, emocionante, motivante.

Puedo decir, como lo reconoció el propio entrenador cruzazulino, Pedro Caixinha, que gracias a ese apoyo, los jugadores locales se fueron al frente y pudieron anotar para empatar el duelo, prácticamente en el último minuto de la prórroga.

No recuerdo ya qué cantaba la gente, una tonada y una letra adaptada de estas que se importaron del futbol argentino… Pero fueron largos minutos, con cientos de jovencitos atrapados en un furor un tanto fuera de tono, encabezando la acción.

No había ni escuchado, ni visto esto en muchos años en el estadio Azul.

Me da mucho gusto haberlo presenciado. Creo que es una muestra que describe a una gran afición, que soporta cada semestre humillaciones y vergüenzas. Y que ahí sigue, arropando a unos colores y un escudo, mucho mejor de lo que hacen algunos directivos y la gran mayoría de los jugadores.

Me resulta por lo demás, todo un misterio el por qué cuando era más fácil abuchear o simplemente darle la espalda a los suyos, el grueso de estos aficionados optaron por todo lo contrario. ¿Será que el verdadero cambio que requiere este equipo provendrá de la tribuna? No estaría nada, pero nada mal que así fuera.

rafael.ocampo@milenio.com

twitter@rocampo